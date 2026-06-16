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Сенатор прокомментировал решение суда в Гааге по Керченскому проливу - РИА Новости, 16.06.2026
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11:52 16.06.2026
Сенатор прокомментировал решение суда в Гааге по Керченскому проливу

Джабаров: решение суда по Керченскому проливу - результат анализа доказательств

© РИА НовостиКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости
Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный арбитражный суд в Гааге отклонил основные претензии Украины к России по Керченскому проливу и не признал его международным проливом с правом транзита судов.
  • Сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что решение суда — это результат скрупулезного анализа доказательств, а не давления извне.
  • Арбитраж также отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Решение Третейского суда в Гааге по Керченскому проливу - это результат скрупулезного анализа доказательств, а не давления извне, тяжба рассматривалась строго в правовом поле, отметил сенатор Владимир Джабаров.
Международный арбитражный суд в Гааге отклонил основные претензии Украины к России по Керченскому проливу и не признал его международным проливом с правом транзита судов, следует из решения суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
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"Статус Керченского пролива и Азовского моря (как и при СССР) – внутренние воды нашего государства, и эти пространства исторически и юридически принадлежат России. Решение Третейского суда в Гааге — это результат скрупулезного анализа доказательств, а не давления извне. Подтвержден наш суверенитет над Керченским проливом и прилегающими акваториями, поставлена точка в споре, который Киев искусственно раздувал десять лет", - написал политик в своем Telegram-канале.
Джабаров напомнил, что в ноябре 2018 года, по инициативе президента Украины Петра Порошенко, "который очень хотел путем антироссийской провокации поднять свой рейтинг, украинские корабли, опасно маневрируя, двинулись к Керченскому проливу". На законные требования остановиться они ответили отказом, подчеркнул сенатор.
Руководство России оценило произошедшее как циничную провокацию, отметил он. "Украина же попыталась использовать этот рукотворный инцидент как повод, чтобы в 2019 году подать иск и оспорить фундаментальное право России на наши исторические территории", - написал Джабаров.
По словам парламентария, тяжба рассматривалась строго в правовом поле — в соответствии с процедурой Приложения VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Состав арбитража – пять независимых судей из Алжира, Британии, Мексики, России и Республики Корея.
"Также арбитраж отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, исключил любые компенсации и репарации. Провалилась и попытка объявить Керченский пролив международным с правом бесконтрольного прохода военных кораблей недружественных государств... Азовское море – российское, как минимум со времен Петра I", - написал законодатель.
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15 июня, 17:43
 
В миреРоссияКерченский проливАзовское мореВладимир ДжабаровПетр ПорошенкоПетр IООНГаага
 
 
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