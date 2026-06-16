Краткий пересказ от РИА ИИ Международный арбитражный суд в Гааге отклонил основные претензии Украины к России по Керченскому проливу и не признал его международным проливом с правом транзита судов.

Сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что решение суда — это результат скрупулезного анализа доказательств, а не давления извне.

Арбитраж также отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья.

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Решение Третейского суда в Гааге по Керченскому проливу - это результат скрупулезного анализа доказательств, а не давления извне, тяжба рассматривалась строго в правовом поле, отметил сенатор Владимир Джабаров.

Международный арбитражный суд в Гааге отклонил основные претензии Украины к России по Керченскому проливу и не признал его международным проливом с правом транзита судов, следует из решения суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Джабаров напомнил, что в ноябре 2018 года, по инициативе президента Украины Петра Порошенко , "который очень хотел путем антироссийской провокации поднять свой рейтинг, украинские корабли, опасно маневрируя, двинулись к Керченскому проливу". На законные требования остановиться они ответили отказом, подчеркнул сенатор.

Руководство России оценило произошедшее как циничную провокацию, отметил он. "Украина же попыталась использовать этот рукотворный инцидент как повод, чтобы в 2019 году подать иск и оспорить фундаментальное право России на наши исторические территории", - написал Джабаров.

По словам парламентария, тяжба рассматривалась строго в правовом поле — в соответствии с процедурой Приложения VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Состав арбитража – пять независимых судей из Алжира , Британии, Мексики , России и Республики Корея.