Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный арбитражный суд в Гааге отклонил основные претензии Украины к России по Керченскому проливу и не признал его международным проливом с правом транзита судов.
- Сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что решение суда — это результат скрупулезного анализа доказательств, а не давления извне.
- Арбитраж также отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Решение Третейского суда в Гааге по Керченскому проливу - это результат скрупулезного анализа доказательств, а не давления извне, тяжба рассматривалась строго в правовом поле, отметил сенатор Владимир Джабаров.
Международный арбитражный суд в Гааге отклонил основные претензии Украины к России по Керченскому проливу и не признал его международным проливом с правом транзита судов, следует из решения суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Статус Керченского пролива и Азовского моря (как и при СССР) – внутренние воды нашего государства, и эти пространства исторически и юридически принадлежат России. Решение Третейского суда в Гааге — это результат скрупулезного анализа доказательств, а не давления извне. Подтвержден наш суверенитет над Керченским проливом и прилегающими акваториями, поставлена точка в споре, который Киев искусственно раздувал десять лет", - написал политик в своем Telegram-канале.
Джабаров напомнил, что в ноябре 2018 года, по инициативе президента Украины Петра Порошенко, "который очень хотел путем антироссийской провокации поднять свой рейтинг, украинские корабли, опасно маневрируя, двинулись к Керченскому проливу". На законные требования остановиться они ответили отказом, подчеркнул сенатор.
Руководство России оценило произошедшее как циничную провокацию, отметил он. "Украина же попыталась использовать этот рукотворный инцидент как повод, чтобы в 2019 году подать иск и оспорить фундаментальное право России на наши исторические территории", - написал Джабаров.
"Также арбитраж отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, исключил любые компенсации и репарации. Провалилась и попытка объявить Керченский пролив международным с правом бесконтрольного прохода военных кораблей недружественных государств... Азовское море – российское, как минимум со времен Петра I", - написал законодатель.