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В центре Москвы временно закрыли движение на нескольких участках - РИА Новости, 16.06.2026
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12:30 16.06.2026 (обновлено: 12:31 16.06.2026)
В центре Москвы временно закрыли движение на нескольких участках

Дептранс: в центре Москвы перекрыли движение на нескольких участках

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Автомобильное движение в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение временно закрыто на ряде участков в центре Москвы.
  • Перекрытие затронуло Тверскую улицу, Кремлевскую набережную, Большой Каменный мост, Моховую улицу, Театральный проезд, Новую и Старую площади, а также другие участки.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Движение временно закрыто на ряде участков в центре Москвы во вторник днем, сообщает столичный департамент транспорта.
"Движение временно закрыто: на улице Тверская при движении в центр, на Кремлевской набережной, на Большом Каменном мосту, на Моховой улице, в Театральном проезде, на Новой площади, на Старой площади", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
В дептрансе отметили, что движение также перекрыто в Китайгородском проезде, на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, на внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Кудринской улицы, на Смоленской улице при движении в центр.
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