В центре Москвы временно закрыли движение на нескольких участках

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение временно закрыто на ряде участков в центре Москвы.
- Перекрытие затронуло Тверскую улицу, Кремлевскую набережную, Большой Каменный мост, Моховую улицу, Театральный проезд, Новую и Старую площади, а также другие участки.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Движение временно закрыто на ряде участков в центре Москвы во вторник днем, сообщает столичный департамент транспорта.
"Движение временно закрыто: на улице Тверская при движении в центр, на Кремлевской набережной, на Большом Каменном мосту, на Моховой улице, в Театральном проезде, на Новой площади, на Старой площади", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
В дептрансе отметили, что движение также перекрыто в Китайгородском проезде, на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, на внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Кудринской улицы, на Смоленской улице при движении в центр.