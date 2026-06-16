Евродепутат удивлен позицией ЕП на фоне дискуссий в ЕС о диалоге с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европарламент намерен начать проверку в отношении депутата Фернанда Картайзера после его поездки в Россию и совместной декларации с представителями Госдумы.
- Евродепутат выразил удивление по поводу проверки, учитывая обсуждения в ЕС о возобновлении диалога с Россией.
БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что удивлен намерением Европарламента начать в отношении него проверку на фоне дискуссий в ЕС о возобновлении диалога с РФ, заявление политика имеется в распоряжении РИА Новости.
Издание Politico сообщило во вторник, что Европарламент хочет начать проверку в отношении Картайзера после его поездки в Россию и совместной декларации представителей Европарламента и Госдумы. Председатель ЕП Роберта Метсола обратилась с письмом с просьбой о проверке в надзорный орган института.
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"Тем более удивительно видеть, как власти Европейского парламента реагируют таким образом, учитывая, что Совет теперь открыто обсуждает возобновление диалога с Россией на правительственном уровне", - сказано в заявлении Картайзера.