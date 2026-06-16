Евродепутат удивлен позицией ЕП на фоне дискуссий в ЕС о диалоге с Россией

БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что удивлен намерением Европарламента начать в отношении него проверку на фоне дискуссий в ЕС о возобновлении диалога с РФ, заявление политика имеется в распоряжении РИА Новости.