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Евродепутат удивлен позицией ЕП на фоне дискуссий в ЕС о диалоге с Россией - РИА Новости, 16.06.2026
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14:14 16.06.2026 (обновлено: 14:27 16.06.2026)
Евродепутат удивлен позицией ЕП на фоне дискуссий в ЕС о диалоге с Россией

Евродепутат Картайзер удивлен позицией ЕП на фоне дискуссий в ЕС о диалоге с РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДепутат Европейского парламента (ЕП) от Люксембурга Фернан Картайзер
Депутат Европейского парламента (ЕП) от Люксембурга Фернан Картайзер - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Депутат Европейского парламента (ЕП) от Люксембурга Фернан Картайзер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европарламент намерен начать проверку в отношении депутата Фернанда Картайзера после его поездки в Россию и совместной декларации с представителями Госдумы.
  • Евродепутат выразил удивление по поводу проверки, учитывая обсуждения в ЕС о возобновлении диалога с Россией.
БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что удивлен намерением Европарламента начать в отношении него проверку на фоне дискуссий в ЕС о возобновлении диалога с РФ, заявление политика имеется в распоряжении РИА Новости.
Издание Politico сообщило во вторник, что Европарламент хочет начать проверку в отношении Картайзера после его поездки в Россию и совместной декларации представителей Европарламента и Госдумы. Председатель ЕП Роберта Метсола обратилась с письмом с просьбой о проверке в надзорный орган института.
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"Тем более удивительно видеть, как власти Европейского парламента реагируют таким образом, учитывая, что Совет теперь открыто обсуждает возобновление диалога с Россией на правительственном уровне", - сказано в заявлении Картайзера.
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