День медицинского работника: когда отмечается и что за праздник

Каждый год в третье воскресенье июня в России чествуют людей, от которых зависят здоровье и жизнь миллионов пациентов. Когда пройдет День медицинского работника в 2026 году, почему праздник отмечают именно в этот день, какие награды получают лучшие специалисты и как поздравляют медиков — в материале РИА Новости.

Дата: 21 июня

День недели: воскресенье

Тип праздника: профессиональный

Кого поздравляют: медицинских работников

День медицинского работника — профессиональный праздник сотрудников здравоохранения, который в 2026 году отмечают 21 июня. Эта дата ежегодно приходится на третье воскресенье июня и объединяет врачей, медсестер, фельдшеров, сотрудников скорой помощи и других специалистов, от работы которых зависят здоровье и жизнь людей.

Праздник служит поводом выразить благодарность тем, кто ежедневно помогает пациентам, развивает медицинскую науку и обеспечивает работу системы здравоохранения. В России День медика остается одной из наиболее известных профессиональных дат федерального уровня.

Когда отмечается День медицинского работника в 2026 году

Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".

Какого числа праздник

21 июня отмечают в России День медицинского работника в 2026 году

В 2026 году День медицинского работника выпадает на 21 июня. День медицинского работника не имеет фиксированной календарной даты. Каждый год праздник приходится на третье воскресенье июня, поэтому число меняется. Такая формула действует уже несколько десятилетий и закреплена официально.

Год Принцип определения Дата День недели 2024 третье воскресенье июня 16 июня воскресенье 2025 третье воскресенье июня 15 июня воскресенье 2026 третье воскресенье июня 21 июня воскресенье 2027 третье воскресенье июня 20 июня воскресенье 2028 третье воскресенье июня 18 июня воскресенье 2029 третье воскресенье июня 17 июня воскресенье

Почему День медика отмечают в третье воскресенье июня

В Указе Президиума "О праздничных и памятных днях" праздник закрепили за третье воскресенье июня, что позволило проводить торжественные мероприятия в нерабочий день. После распада Советского Союза эта дата осталась в праздничном календаре России и некоторых других стран.

История Дня медицинского работника

Благородный труд медиков, связанный с огромной ответственностью и самоотверженностью, всегда пользовался заслуженным уважением и почетом среди людей.

До 1980 года единая дата чествования медицинских работников отсутствовала. Однако для повышения престижа профессии врача и выражения признательности людям в белых халатах было принято решение об учреждении профессионального праздника. В то время в стране активно развивалась система здравоохранения, и этот день стал символом уважения к медикам, медсестрам и другим медицинским специалистам.

Даже после распада Союза традиция чествовать медиков в конце июня сохраняется уже более 40 лет. Указ "О праздничных и памятных днях", с небольшими изменениями, по-прежнему остается действующим в России.

Кто отмечает День медика

День медицинского работника касается не только врачей. Его отмечают все специалисты, которые участвуют в сохранении здоровья людей и обеспечении работы системы здравоохранения. Поздравления принимают сотрудники лечебных учреждений, станций скорой помощи, лабораторий, научных центров и других организаций здравоохранения. Праздник объединяет как опытных специалистов, так и молодых сотрудников отрасли, подчеркивая важность труда каждого участника лечебного процесса.

Кого поздравляют с Днем медика Категория Примеры профессий Врачи терапевты, хирурги, кардиологи Средний медперсонал медсестры, акушеры, фельдшеры Младший и вспомогательный персонал санитары, лаборанты, сотрудники отделений

Традиции празднования Дня медицинского работника

День медицинского работника – это повод выразить признательность специалистам, ежедневно спасающим жизни. Поздравления напоминают врачам, медсестрам и санитаркам о ценности их труда.

Как поздравляют медицинских работников

В этот день в медицинских учреждениях проводят праздничные концерты, а в медицинских университетах и училищах вспоминают своих выдающихся выпускников. В этот день коллегам вручают почетные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки. Пациенты направляют слова благодарности своим лечащим врачам, медсестрам и сотрудникам скорой помощи.

Торжественные мероприятия, конференции и корпоративные форматы

Во многих регионах проходят торжественные собрания, профессиональные форумы, научно-практические конференции и встречи медицинских коллективов. На таких площадках подводят итоги работы и обсуждают развитие отрасли.

Награды и общественное признание

День медицинского работника тесно связан с системой профессионального признания. Именно в преддверии праздника нередко объявляют о присвоении почетных званий и вручении отраслевых наград.

Награды и формы признания медицинских работников Награда Тип Заслуженный врач России государственное звание Заслуженный работник здравоохранения РФ государственное звание Премия "Призвание" профессиональная премия Конкурс "Лучший врач года" отраслевое признание

Государственные звания и ведомственные награды

На государственном уровне существуют награды, такие как "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации". Это звание получают сотрудники отрасли, отличившиеся в организации медицинской помощи, развитии профессионального образования и внедрении современных технологий.

Звание "Заслуженный врач Российской Федерации" предназначено для врачей, добившихся высоких результатов в лечении пациентов и развитии медицинской практики. Как правило, кандидатами на такие награды становятся специалисты с многолетним стажем работы.

Помимо государственных званий, в медицинской сфере широко применяются ведомственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма различных уровней.

Премия "Призвание" и конкурс "Лучший врач года"

В канун Дня медицинского работника лучшим врачам России вручается ежегодная премия "Призвание" – одна из главных медицинских премий России. Совместный проект Первого канала и Минздрава РФ реализуется с 2001 года. За годы существования премии ее лауреатами стали сотни врачей из всех регионов страны, совершившие прорыв в создании новых методов лечения и диагностики, сделавшие научные открытия и внесшие огромный вклад в развитие мировой медицинской науки.

Премия вручается в номинациях "За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека", "За создание нового метода лечения", "За создание нового метода диагностики", "За создание нового направления в медицине", "За вклад в развитие медицины, медицинской науки и здравоохранения, внесенный представителями науки – научными работниками, врачами любых специальностей и (или) специалистами с высшим немедицинским образованием", "За верность профессии" и "Специальная премия врачам, оказывающим помощь пострадавшим во время войн, террористических актов, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и катастроф".

Конкурс "Лучший врач года" также остается важным элементом общественного признания. Он способствует общественному признанию заслуг медицинских работников, популяризации их достижений и распространению лучших практик в отрасли. Конкурс помогает повысить престиж профессии врача и качество медицинской помощи.

Как поздравить с Днем медицинского работника

День медицинского работника — хороший повод выразить благодарность специалистам, которые ежедневно заботятся о здоровье людей. Поздравления могут быть официальными или личными, но особенно ценятся искренние слова признательности за труд, поддержку и высокий профессионализм.

В качестве подарков часто выбирают цветы, книги, сувениры или подарочные сертификаты. В медицинских организациях к празднику нередко проводят торжественные встречи, награждения и другие мероприятия, способствующие укреплению корпоративных традиций и командного духа.

Интересные факты о Дне медиков

Праздник отмечают уже более 40 лет. Официально День медицинского работника был закреплен в советском календаре Указом Президиума Верховного Совета СССР. В современной России традиция сохранилась.

Приведем другие интересные факты о Дне медицинского работника.

Праздник сохранился после распада СССР. После 1991 года многие советские памятные даты исчезли или были перенесены. День медицинского работника остался в календаре и продолжает отмечаться не только в России, но и в ряде других государств постсоветского пространства.

После 1991 года многие советские памятные даты исчезли или были перенесены. День медицинского работника остался в календаре и продолжает отмечаться не только в России, но и в ряде других государств постсоветского пространства. В разных странах существуют собственные Дни медиков. Хотя российский праздник отмечается в третье воскресенье июня, в некоторых государствах даты отличаются. Например, в США День доктора приходится на 30 марта, в Индии — на 1 июля, в Китае — на 19 августа. В Таджикистане День медика приурочен ко дню рождения Авиценны (ибн Сины) — 18 августа.

Хотя российский праздник отмечается в третье воскресенье июня, в некоторых государствах даты отличаются. Например, в США День доктора приходится на 30 марта, в Индии — на 1 июля, в Китае — на 19 августа. В Таджикистане День медика приурочен ко дню рождения Авиценны (ибн Сины) — 18 августа. Профессия врача считается одной из древнейших в мире. Археологические находки свидетельствуют, что элементы медицинской помощи существовали тысячи лет назад. Поэтому День медика фактически посвящен одной из самых старых и социально значимых профессий человечества.

Археологические находки свидетельствуют, что элементы медицинской помощи существовали тысячи лет назад. Поэтому День медика фактически посвящен одной из самых старых и социально значимых профессий человечества. Символом профессии остается белый халат. Белый цвет стал использоваться в медицине в XIX веке как символ чистоты, стерильности и доверия пациента к врачу. Несмотря на появление современной медицинской одежды разных цветов, белый халат по-прежнему остается одним из главных символов профессии.

Белый цвет стал использоваться в медицине в XIX веке как символ чистоты, стерильности и доверия пациента к врачу. Несмотря на появление современной медицинской одежды разных цветов, белый халат по-прежнему остается одним из главных символов профессии. Медицинский персонал использует латинские и греческие термины в названиях диагнозов и процедур — это наследие истории науки и международной понятности.

— это наследие истории науки и международной понятности. Клятва Гиппократа, созданная более 2500 лет назад, до сих пор лежит в основе врачебной этики.

У медицинских работников есть собственная профессиональная клятва. В России выпускники медицинских вузов дают клятву российского врача, закрепленную в Федеральном законе от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Она пришла на смену клятве врача СССР и основана на тех же принципах медицинской этики: заботе о пациенте, сохранении врачебной тайны и профессиональной ответственности.

Вопросы и ответы

Когда День медицинского работника в 2026 году?

В 2026 году День медицинского работника отмечается 21 июня. Праздник ежегодно приходится на третье воскресенье июня, поэтому точная дата меняется каждый год.

Кто отмечает День медицинского работника?

Праздник касается не только врачей, но и медсестер, фельдшеров, санитаров, сотрудников скорой помощи и других специалистов системы здравоохранения. В современных официальных поздравлениях подчеркивается широкий круг работников отрасли.

Какие традиции у Дня медика в России?

Обычно в этот день проходят поздравления в коллективах, вручение грамот и наград, профессиональные встречи, конференции, концерты и корпоративные мероприятия. На государственном уровне праздник также связан с официальными словами благодарности и профессиональным признанием.

Какие награды получают медицинские работники?

В контексте праздника часто упоминаются звания "Заслуженный врач Российской Федерации" и "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации", а также премия "Призвание".