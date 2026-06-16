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ЧМ-2026 по футболу: расписание матчей, состав 12 групп, стадионы и фавориты
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:06 16.06.2026 (обновлено: 21:43 16.06.2026)

Чемпионат мира по футболу 2026: расписание, группы, стадионы и фавориты

© FIFAТрофей чемпионата мира 2026 года
Трофей чемпионата мира 2026 года - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
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Самый ожидаемый футбольный турнир года – 23-й розыгрыш чемпионата мира – стартует уже 11 июня. Впервые в истории турнира в нем примут участие аж 48 национальных сборных. А значит, на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике мы увидим 104 матча за 38 дней.
  • 2006 — ИТАЛИЯ
  • 2010 ИСПАНИЯ
  • 2014 ГЕРМАНИЯ
  • 2018 ФРАНЦИЯ
  • 2022 АРГЕНТИНА
© ФИФАЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© ФИФА
Лионель Месси
Заметим, что стартующий ЧМ стал первым футбольным турниром такого уровня с применением динамическое ценообразование. Стоимость билетов на финальное противостояние достигла 11 тысячи долларов (почти 800 тыс. рублей), цены подскочили и на рядовые матчи, что привело к расследованию со стороны генеральных прокуроров штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Когда пройдет ЧМ-2026: дата и расписание матчей

Расписание группового этапа

ПЕРВЫЙ ТУР
11 июня. Матч открытия ЧМ-2026
  • 22:00* / Мексика – ЮАР – 2:0
12 июня
  • 5:00 / Южная Корея – Чехия – 2:1
  • 22:00 / Канада – Босния и Герцеговина – 1:1
13 июня
  • 4:00 / США – Парагвай – 4:1
  • 22:00 / Катар – Швейцария – 1:1
14 июня
  • 1:00 / Бразилия – Марокко – 1:1
  • 4:00 / Гаити – Шотландия – 0:1
  • 7:00 / Австралия – Турция – 2:0
  • 20:00 / Германия – Кюрасао – 7:1
  • 23:00 / Нидерланды – Япония – 2:2
15 июня
  • 2:00 / Кот-д’Ивуар – Эквадор – 1:0
  • 5:00 / Швеция – Тунис – 5:1
  • 19:00 / Испания – Кабо-Верде – 0:0
  • 22:00 / Бельгия – Египет – 1:1
16 июня
  • 1:00 / Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1
  • 4:00 / Иран – Новая Зеландия – 2:2
  • 22:00 / Франция – Сенегал
17 июня
  • 1:00 / Ирак – Норвегия
  • 4:00 / Аргентина – Алжир
  • 7:00 / Австрия – Иордания
  • 20:00 / Португалия – ДР Конго
  • 23:00 / Англия – Хорватия
18 июня
  • 2:00 / Гана – Панама
  • 5:00 / Узбекистан – Колумбия
ВТОРОЙ ТУР
  • 19:00 / Чехия – ЮАР
  • 22:00 / Швейцария – Босния и Герцеговина
19 июня
  • 1:00 / Канада – Катар
  • 4:00 / Мексика – Южная Корея
  • 22:00 / США – Австралия
Джанлуиджи Доннарумма - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Унижение великой Италии: сенсационная развязка в отборе к ЧМ-2026
1 апреля, 01:01
20 июня
  • 1:00 / Шотландия – Марокко
  • 4:00 / Бразилия – Гаити
  • 7:00 / Турция – Парагвай
  • 20:00 / Нидерланды – Швеция
  • 23:00 / Германия – Кот-д’Ивуар
21 июня
  • 3:00 / Эквадор – Кюрасао
  • 7:00 / Тунис – Япония
  • 19:00 / Испания – Саудовская Аравия
  • 22:00 / Бельгия – Иран
22 июня
  • 1:00 / Уругвай – Кабо-Верде
  • 4:00 / Новая Зеландия – Египет
  • 20:00 / Аргентина – Австрия
23 июня
  • 00:00 / Франция – Ирак
  • 3:00 / Норвегия – Сенегал
  • 6:00 / Иордания – Алжир
  • 20:00 / Португалия – Узбекистан
  • 23:00 / Англия – Гана
24 июня
  • 2:00 / Панама – Хорватия
  • 5:00 / Колумбия – ДР Конго
ТРЕТИЙ ТУР
  • 22:00 / Швейцария – Канада
  • 22:00 / Босния и Герцеговина – Катар
25 июня
  • 1:00 / Шотландия – Бразилия
  • 1:00 / Марокко – Гаити
  • 4:00 / Чехия – Мексика
  • 4:00 / ЮАР – Южная Корея
  • 23:00 / Кюрасао – Кот-д’Ивуар
  • 23:00 / Эквадор – Германия
© пресс-служба CBFНеймар
Неймар - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© пресс-служба CBF
Неймар
26 июня
  • 2:00 / Япония – Швеция
  • 2:00 / Тунис – Нидерланды
  • 5:00 / Турция – США
  • 5:00 / Парагвай – Австралия
  • 22:00 / Норвегия – Франция
  • 22:00 / Сенегал – Ирак
27 июня
  • 3:00 / Кабо-Верде – Саудовская Аравия
  • 3:00 / Уругвай – Испания
  • 6:00 / Египет – Иран
  • 6:00 / Новая Зеландия – Бельгия
28 июня
  • 00:00 / Панама – Англия
  • 00:00 / Хорватия – Гана
  • 2:30 / Колумбия – Португалия
  • 2:30 / ДР Конго – Узбекистан
  • 5:00 / Алжир – Австрия
  • 5:00 / Иордания – Аргентина
* здесь и далее по московскому времени.

Расписание плей-офф

Две сильнейшие сборные из каждой группы выходят в 1/16 финала. Команды, занявшие в квартетах третьи места, попадут в рейтинг, топ-8 которого также отправится в плей-офф. Соответственно, из 48 команд в плей-офф пробьются 32, а 16 отправятся домой.
Матчи 1/16 финала пройдут с 28 июня по 3 июля, 1/8 финала – с четвертого по седьмое число. Что касается четвертьфиналов, то они по расписанию занимают 9-11 июля, а полуфиналы – 14-15 июля. Противостояние за третье место состоится 18 июля.

Матч открытия и финал

Первая встреча ЧМ-2026 пройдет 11 июня на стадионе "Ацтека" в Мехико: сборная Мексики примет команду ЮАР, впервые в истории турнира повторится состав участников стартового противостояния мундиаля. Эти же коллективы открывали ЧМ-2010, который проходил 16 лет назад в Южно-Африканской Республике.
Финал 19 июля примет арена "Метлайф" в Нью-Йорке (пригород Ист-Ратерфорд).
Игрок сборной Аргентины Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Месси: Аргентина сделает все, чтобы защитить чемпионский титул
10 июня, 10:36

Где пройдет ЧМ-2026: страны и города

США

  • Нью-Йорк (пригород Ист-Ратерфорд), Атланта, Фоксборо, Арлингтон, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Филадельфия, Сиэтл, Сан-Франциско.

Канада

  • Торонто, Ванкувер.

Мексика

  • Мехико, Гвадалахара, Монтеррей.

Стадионы ЧМ-2026

Города и стадионы

Страна

Город

Стадион

Вместимость

США

Нью-Йорк (пригород Ист-Ратерфорд)

"Метлайф Стэдиум"

82500

Атланта

"Мерседес-Бенц Стэдиум"

83000

Фоксборо

"Джилетт Стэдиум"

65878

Арлингтон

"Эй-ти-энд-ти Стэдиум"

80000

Хьюстон

"Эн-ар-джи Стэдиум"

72220

Канзас-Сити

"Эрроухед Стэдиум"

76416

Лос-Анджелес

"Соу-Фай Стэдиум"

70240

Майами

"Хард Рок Стэдиум"

67518

Филадельфия

"Линкольн Файненшел Филд"

69796

Сиэтл

"Люмен Филд"

72000

Сан-Франциско

"Ливайс Стэдиум"

75000

Канада

Торонто

"БМО Филд"

45500

Ванкувер

"Би-Си Плэйс"

54500

Мексика

Мехико

"Ацтека"

87523

Гвадалахара

"Акрон"

49850

Монтеррей

"Эстадио Бе-бе-уве-а"

53500

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Иранцы в США, безумные цены и запрет воды: ЧМ-2026 утонул в скандалах
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Состав 12 групп ЧМ-2026

Группы

Участники

Корзина посева

А

Мексика

1

ЮАР

3

Южная Корея

2

Чехия

4

B

Канада

1

Босния и Герцеговина

4

Катар

3

Швейцария

2

C

Бразилия (победы - 1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

1

Марокко

2

Шотландия

3

Гаити

4

D

США

1

Парагвай

3

Австралия

2

Турция

4

E

Германия (1954, 1974, 1990, 2014)

1

Кот-д’Ивуар

3

Эквадор

2

Кюрасао

4

F

Нидерланды

1

Япония

2

Швеция

4

Тунис

3

G

Бельгия

1

Египет

3

Иран

2

Новая Зеландия

4

H

Испания (2010)

1

Саудовская Аравия

3

Уругвай (1930, 1950)

2

Кабо-Верде

4

I

Франция (1998, 2018)

1

Сенегал

2

Ирак

4

Норвегия

3

J

Аргентина (1978, 1986, 2022)

1

Австрия

2

Алжир

3

Иордания

4

K

Португалия

1

ДР Конго

4

Колумбия

2

Узбекистан

3

L

Англия (1966)

1

Хорватия

2

Панама

3

Гана

4

Группа A

  • Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия.

Группа B

  • Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария.

Группа C

  • Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия.

Группа D

  • США, Парагвай, Австралия, Турция.

Группа E

  • Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор.

Группа F

  • Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис.

Группа G

  • Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.

Группа H

  • Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.

Группа I

  • Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия.

Группа J

  • Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания.

Группа K

  • Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия.

Группа L

  • Англия, Хорватия, Гана, Панама.
© Иллюстрация РИА НовостиВсе группы ЧМ-2026
Все группы ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Иллюстрация РИА Новости
Все группы ЧМ-2026

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Пары 1/16 финала ЧМ-2026

Номинальный хозяин

Номинальный гость

Второе место в группе A

Второе место в группе B

Победитель группы E

Третье место в группе A/B/C/D/F

Победитель группы E

Третье место в группе A/B/C/D/F

Победитель группы F

Второе место в группе C

Победитель группы C

Второе место в группе F

Победитель группы I

Третье место в группе C/D/F/G/H

Второе место в группе E

Второе место в группе I

Победитель группы A

Третье место в группе C/E/F/H/I

Победитель группы L

Третье место в группе E/H/I/J/K

Победитель группы D

Третье место в группе B/E/F/I/J

Победитель группы G

Третье место в группе A/E/H/I/J

Второе место в группе K

Второе место в группе L

Победитель группы H

Второе место в группе J

Победитель группы B

Третье место в группе E/F/G/I/J

Победитель группы J

Второе место в группе H

Победитель группы K

Третье место в группе D/E/I/J/L

Второе место в группе D

Второе место в группе G

Пары 1/16 и последующих стадий, как и результаты группового этапа, будут оперативно обновляться в этом материале.
С таблицами групп и полной сеткой плей-офф можно ознакомиться на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
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Фавориты, середняки и аутсайдеры

Как подсчитала статистическая платформа Opta, главным фаворитом чемпионата мира является сборная Испании (вероятность — 16,1%), следом идут французы (13%) и англичане (11,2%). А вот аргентинцы с Лионелем Месси видятся суперкомпьютеру четвертой по силе командой турнира, которая защитит золото с вероятностью 10,4%. Также отметим симпатичный коллектив португальцев с нестареющим Криштиану Роналду — они в рейтинге пятые (7%). Не забудем про бразильцев, нидерландцев, бельгийцев и немцев, которых по умолчанию относят к топам мирового первенства.
К середнякам, готовых зажечь в Северной Америке, можно отнести Хорватию, финалистов скандального финала Кубка африканских наций Сенегал и Марокко, Колумбию и Уругвай, а также дебютантов-норвежцев.
Явными аутсайдерами видятся экзотические Панама, Иордания, Кабо-Верде, Кюрасао и Гаити.

Как смотреть ЧМ-2026 в России?

Прямые трансляции матчей будут доступны на Кинопоиске. Следить за встречами мирового первенства также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.

А где же сборная России?

В феврале 2022-го, ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за военного конфликта на Украине.
Таким образом, вслед за ЧМ-2022 и Евро-2024 наша команда пропускает третий большой турнир кряду.
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Частые вопросы

Когда начнется ЧМ-2026 по футболу?

Турнир стартует 11 июня матчем открытия Мексика — ЮАР на стадионе "Ацтека" в Мехико. Финал — 19 июля.

Где пройдет чемпионат мира 2026?

Впервые турнир принимают сразу три страны — США, Канада и Мексика (16 городов). Большинство матчей и финал пройдут в США.

Сколько команд и матчей на ЧМ-2026?

Впервые играют 48 сборных (на 16 больше прежнего) — они разбиты на 12 групп по 4 команды. Всего будет сыграно рекордные 104 матча.

Где пройдет финал ЧМ-2026?

Финал состоится 19 июля на стадионе "Метлайф Стэдиум" в пригороде Нью-Йорка (Ист-Ратерфорд).

Будет ли сборная России на ЧМ-2026?

Нет, сборная России не участвует в турнире из-за санкций со стороны ФИФА.

Кто фаворит чемпионата мира 2026?

В числе главных претендентов называют Испанию, Англию, Францию, Аргентину и Португалию.

Где смотреть ЧМ-2026 в России?

Прямые трансляции будут доступны на Кинопоиске. Следить за матчами также можно в матч-центре РИА Новости Спорт.
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