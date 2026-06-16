В Чите за госизмену задержали мужчину, завербованного спецслужбами Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Читы задержан за госизмену по материалам УФСБ России по Забайкальскому краю.
- Он был завербован украинскими спецслужбами и прошел подготовку для сбора и передачи сведений о критически важных объектах.
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Житель Читы, завербованный спецслужбами Украины, задержан за госизмену, сообщает управление ФСБ России по региону.
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"По материалам УФСБ России по Забайкальскому краю за государственную измену задержан житель Читы. Установлено, что указанное лицо было завербовано украинскими спецслужбами для участия в организации диверсионно-террористической деятельности на территории России", - говорится в сообщении.
Фигурант прошёл спецподготовку, его основной задачей был сбор и передача противнику сведений в отношении критически важных объектов, расположенных вблизи мест его пребывания, уточнили в УФСБ.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).