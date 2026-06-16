Рейтинг@Mail.ru
В Чите за госизмену задержали мужчину, завербованного спецслужбами Украины - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 16.06.2026 (обновлено: 11:25 16.06.2026)
В Чите за госизмену задержали мужчину, завербованного спецслужбами Украины

ФСБ: в Чите за госизмену задержали мужчину, завербованного спецслужбами Украины

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Читы задержан за госизмену по материалам УФСБ России по Забайкальскому краю.
  • Он был завербован украинскими спецслужбами и прошел подготовку для сбора и передачи сведений о критически важных объектах.
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Житель Читы, завербованный спецслужбами Украины, задержан за госизмену, сообщает управление ФСБ России по региону.
«
"По материалам УФСБ России по Забайкальскому краю за государственную измену задержан житель Читы. Установлено, что указанное лицо было завербовано украинскими спецслужбами для участия в организации диверсионно-террористической деятельности на территории России", - говорится в сообщении.
Фигурант прошёл спецподготовку, его основной задачей был сбор и передача противнику сведений в отношении критически важных объектов, расположенных вблизи мест его пребывания, уточнили в УФСБ.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).
Кадры задержания мужчины, готовившего теракт на железнодорожной дороге в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
В Ярославской области предотвратили теракт на железной дороге
Вчера, 09:03
 
ПроисшествияЧитаУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала