Стенды форума "Путешествуй!" посетили более 510 тысяч человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Стенды международного туристического форума «Путешествуй!» в этом году посетили более 510 тысяч человек, что на 80 тысяч больше, чем годом ранее.

В деловой программе форума, которая проходила с 10 по 12 июня, приняли участие представители всех субъектов России и свыше 50 стран.

На площадке было подписано 107 соглашений, состоялось 285 индивидуальных встреч и 8 групповых нетворкинг-сессий с участием 206 представителей бизнеса и государственных организаций.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Стенды международного туристического форума "Путешествуй!" в этом году посетили более 510 тысяч человек, что на 80 тысяч больше, чем годом ранее, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"В этом году его стенды посетило более 510 тысяч человек, что почти на 80 тысяч больше, чем в прошлом", - приводятся слова Чернышенко его аппаратом.

По словам вице-премьера, в деловой программе, которая проходила с 10 по 12 июня, приняли участие представители всех субъектов России и свыше 50 стран, в то время как в 2025 году – из 30 государств.

Отмечается, что программа стала пространством для выработки практических решений по развитию туристической отрасли. "Она собрала порядка 5 тысяч участников. В рамках 69 сессий и дискуссий выступили 343 спикера", - говорится в сообщении.

Так, обсуждения затронули ключевые тренды, меры господдержки и новые форматы межрегионального и международного сотрудничества.

"На площадке было подписано 107 соглашений… За три дня работы площадки состоялось 285 индивидуальных встреч, а в 8 групповых нетворкинг-сессиях приняли участие 206 представителей бизнеса и государственных организаций из России и зарубежных стран", - подвели итоги форума в аппарате вице-премьера.

Как подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков , мероприятие задало вектор динамичного развития всей туристической отрасли, которая демонстрирует стабильный рост по всем ключевым показателям.