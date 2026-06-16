Стенды форума "Путешествуй!" посетили более 510 тысяч человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стенды международного туристического форума «Путешествуй!» в этом году посетили более 510 тысяч человек, что на 80 тысяч больше, чем годом ранее.
- В деловой программе форума, которая проходила с 10 по 12 июня, приняли участие представители всех субъектов России и свыше 50 стран.
- На площадке было подписано 107 соглашений, состоялось 285 индивидуальных встреч и 8 групповых нетворкинг-сессий с участием 206 представителей бизнеса и государственных организаций.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Стенды международного туристического форума "Путешествуй!" в этом году посетили более 510 тысяч человек, что на 80 тысяч больше, чем годом ранее, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В этом году его стенды посетило более 510 тысяч человек, что почти на 80 тысяч больше, чем в прошлом", - приводятся слова Чернышенко его аппаратом.
По словам вице-премьера, в деловой программе, которая проходила с 10 по 12 июня, приняли участие представители всех субъектов России и свыше 50 стран, в то время как в 2025 году – из 30 государств.
Отмечается, что программа стала пространством для выработки практических решений по развитию туристической отрасли. "Она собрала порядка 5 тысяч участников. В рамках 69 сессий и дискуссий выступили 343 спикера", - говорится в сообщении.
Так, обсуждения затронули ключевые тренды, меры господдержки и новые форматы межрегионального и международного сотрудничества.
"На площадке было подписано 107 соглашений… За три дня работы площадки состоялось 285 индивидуальных встреч, а в 8 групповых нетворкинг-сессиях приняли участие 206 представителей бизнеса и государственных организаций из России и зарубежных стран", - подвели итоги форума в аппарате вице-премьера.
Там подчеркнули, что в выставочной экспозиции были представлены 74 региона России, включая Еврейскую автономную область, впервые участвовавшую с собственным стендом, а также 12 зарубежных государств. "Дебютантами международной экспозиции стали Китайская Народная Республика, Таиланд, Шри-Ланка, Беларусь, Никарагуа и Мьянма", - отмечается в материалах.
Как подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, мероприятие задало вектор динамичного развития всей туристической отрасли, которая демонстрирует стабильный рост по всем ключевым показателям.
Международный туристический форум "Путешествуй!" проходил в Москве на ВДНХ 10-14 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.