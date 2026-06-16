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Вальверде признали лучшим игроком матча ЧМ Саудовская Аравия - Уругвай - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
08:05 16.06.2026 (обновлено: 08:06 16.06.2026)
Вальверде признали лучшим игроком матча ЧМ Саудовская Аравия - Уругвай

Уругвайский футболист Вальверде стал лучшим игроком матча ЧМ против саудовцев

© Фото : Соцсети сборной Уругвая по футболуПолузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде
Полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Соцсети сборной Уругвая по футболу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Саудовской Аравии со счетом 1:1 в матче первого тура группы Н.
  • Полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде признан лучшим игроком матча.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде признан лучшим игроком матча чемпионата мира против команды Саудовской Аравии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Во вторник сборная Уругвая сыграла вничью с командой Саудовской Аравии со счетом 1:1 в матче первого тура группы Н. Вальверде вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.
ЧМ по футболу 2026
16 июня 2026 • начало в 01:00
Завершен
Саудовская Аравия
1 : 1
Уругвай
41‎’‎ • Абдулела Аль-Амри
80‎’‎ • Максимилиано Араухо
Календарь Турнирная таблица История встреч
Вальверде 27 лет, с 2018 года он выступает в составе мадридского "Реала". В активе спортсмена 74 матча и девять голов за сборную Уругвая.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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