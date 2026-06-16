Вальверде признали лучшим игроком матча ЧМ Саудовская Аравия - Уругвай

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде признан лучшим игроком матча чемпионата мира против команды Саудовской Аравии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Вальверде 27 лет, с 2018 года он выступает в составе мадридского "Реала". В активе спортсмена 74 матча и девять голов за сборную Уругвая.