Вальверде признали лучшим игроком матча ЧМ Саудовская Аравия - Уругвай

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Саудовской Аравии со счетом 1:1 в матче первого тура группы Н.
- Полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде признан лучшим игроком матча.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде признан лучшим игроком матча чемпионата мира против команды Саудовской Аравии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Во вторник сборная Уругвая сыграла вничью с командой Саудовской Аравии со счетом 1:1 в матче первого тура группы Н. Вальверде вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.
16 июня 2026 • начало в 01:00
Завершен
41’ • Абдулела Аль-Амри
80’ • Максимилиано Араухо
Вальверде 27 лет, с 2018 года он выступает в составе мадридского "Реала". В активе спортсмена 74 матча и девять голов за сборную Уругвая.