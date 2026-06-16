Силы правопорядка следят, чтобы наркокартели не помешали ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правоохранители стран, где проходит чемпионат мира по футболу, следят за тем, чтобы наркокартели не помешали его проведению.
- ФБР обменивается развединформацией с партнерами из США и Канады для снижения угроз, связанных с картелями.
- Комплексные планы обеспечения безопасности учитывают широкий спектр потенциальных сценариев, включая чрезвычайные ситуации, связанные с погодой, кибератаки и другие злонамеренные действия.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 16 июн - РИА Новости. Правоохранители стран, где проходит чемпионат мира по футболу, следят, чтобы наркокартели не помешали его проведению, сообщили РИА Новости в ФБР
"Мы обменивались и продолжаем делиться развединформацией с нашими и канадскими партнерами-правоохранителями, чтобы снизить связанные с картелями угрозы", - сообщили в ФБР.
Как информировали в Бюро, федеральные, региональные и местные правоохранительные органы совместно разработали комплексные планы обеспечения безопасности, учитывающие широкий спектр потенциальных сценариев, включая чрезвычайные ситуации, связанные с погодой, кибератаки и другие злонамеренные действия.
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"Как и в обычном порядке, мы своевременно делимся оперативной информацией с региональными и местными властями, обеспечивая их информированность о любых возникающих угрозах и готовность к обеспечению безопасности", - сказали в Бюро.
Вскоре в Лос-Анджелесе свой первый матч сыграет сборная Ирана с Новой зеландией.