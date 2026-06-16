ФБР конфисковало два десятка беспилотников с начала ЧМ в Лос-Анджелесе

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 16 июн - РИА Новости. Правоохранители в Лос-Анджелесе конфисковали два десятка беспилотников с начала чемпионата мира, территория вокруг местного стадиона контролируется ФБР, сообщили РИА Новости в местном отделении Бюро.