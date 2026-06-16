ФБР конфисковало два десятка беспилотников с начала ЧМ в Лос-Анджелесе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правоохранители в Лос-Анджелесе конфисковали два десятка беспилотников с начала чемпионата мира.
- Группа ФБР по борьбе с дронами работает вокруг стадиона, чтобы убедиться, что не нарушаются временные ограничения на полеты.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 16 июн - РИА Новости. Правоохранители в Лос-Анджелесе конфисковали два десятка беспилотников с начала чемпионата мира, территория вокруг местного стадиона контролируется ФБР, сообщили РИА Новости в местном отделении Бюро.
"Группа ФБР по борьбе с дронами работает вокруг стадиона и на связанных с ним мероприятиях, чтобы убедиться, что не нарушаются временные ограничения на полеты, установленные Федеральным управлением гражданской авиации (FAA)", - сообщили в ФБР.
Как указали в ведомстве, с пятницы, когда стадион в Лос-Анджелесе принял первый матч, на территории США были выписаны штрафы "почти двум десяткам операторов дронов, и у каждого из них дрон был конфискован".
Вскоре в Лос-Анджелесе состоится первый матч сборной Ирана с Новой Зеландией на чемпионате в США, он начнется в 18.00 местного времени (04.00 мск вторника).
ФИФА 30 апреля сообщила, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира и проведет свои матчи в США.