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ФБР конфисковало два десятка беспилотников с начала ЧМ в Лос-Анджелесе - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
02:42 16.06.2026 (обновлено: 02:43 16.06.2026)
ФБР конфисковало два десятка беспилотников с начала ЧМ в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе конфисковали два десятка беспилотников с начала ЧМ

© ФотоЧемпионат мира по футболу 2026
Чемпионат мира по футболу 2026 - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правоохранители в Лос-Анджелесе конфисковали два десятка беспилотников с начала чемпионата мира.
  • Группа ФБР по борьбе с дронами работает вокруг стадиона, чтобы убедиться, что не нарушаются временные ограничения на полеты.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 16 июн - РИА Новости. Правоохранители в Лос-Анджелесе конфисковали два десятка беспилотников с начала чемпионата мира, территория вокруг местного стадиона контролируется ФБР, сообщили РИА Новости в местном отделении Бюро.
"Группа ФБР по борьбе с дронами работает вокруг стадиона и на связанных с ним мероприятиях, чтобы убедиться, что не нарушаются временные ограничения на полеты, установленные Федеральным управлением гражданской авиации (FAA)", - сообщили в ФБР.
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Как указали в ведомстве, с пятницы, когда стадион в Лос-Анджелесе принял первый матч, на территории США были выписаны штрафы "почти двум десяткам операторов дронов, и у каждого из них дрон был конфискован".
Вскоре в Лос-Анджелесе состоится первый матч сборной Ирана с Новой Зеландией на чемпионате в США, он начнется в 18.00 местного времени (04.00 мск вторника).
ФИФА 30 апреля сообщила, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира и проведет свои матчи в США.
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