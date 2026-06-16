В Челябинске онкологи удалили пациентке восьмикилограммовую опухоль

Краткий пересказ от РИА ИИ В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины успешно прооперировали 35-летнюю пациентку с 40-сантиметровой опухолью брюшной полости.

Опухоль была обнаружена случайно после того, как у женщины после родов живот не уменьшился в размерах.

Гистологическое заключение показало липосаркому, которую удалось удалить полностью.

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июн - РИА Новости. Врачи в Челябинске удалили 35-летней пациентке восьмикилограммовую опухоль из брюшной полости, операция прошла успешно, сообщила пресс-служба минздрава региона.

По данным министерства, опухоль выявили случайно: жалоб на боли и дискомфорт у 35-летней женщины не было, ее смущало то, что после недавних родов живот не уменьшился в размерах. Однако по результатам УЗИ и компьютерной томографии брюшной полости врачи обнаружили опухоль, которая достигла значительных размеров.

"В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины прооперировали пациентку с 40-сантиметровой опухолью брюшной полости. Пациентке провели комбинированную операцию - удаление опухоли и правой почки с резекцией диафрагмы", - говорится в сообщении

По словам заместитель главного врача по хирургической помощи областного центра онкологии и ядерной медицины Ивана Гавришкина, практически все опухоли, в том числе злокачественные, на ранних стадиях не болят, болевой синдром появляется позднее - это признак того, что новообразование уже проросло в другие органы и структуры. "По этой причине опухоли, расположенные в брюшной полости, часто обнаруживаются лишь на распространенных стадиях", - цитирует пресс-служба слова врача.