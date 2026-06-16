Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске онкологи удалили пациентке восьмикилограммовую опухоль - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:34 16.06.2026
В Челябинске онкологи удалили пациентке восьмикилограммовую опухоль

Челябинские онкологи удалили 35-летней пациентке 8-килограммовую опухоль

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкМедицинские сотрудники в операционной
Медицинские сотрудники в операционной - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Медицинские сотрудники в операционной. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины успешно прооперировали 35-летнюю пациентку с 40-сантиметровой опухолью брюшной полости.
  • Опухоль была обнаружена случайно после того, как у женщины после родов живот не уменьшился в размерах.
  • Гистологическое заключение показало липосаркому, которую удалось удалить полностью.
ЧЕЛЯБИНСК, 16 июн - РИА Новости. Врачи в Челябинске удалили 35-летней пациентке восьмикилограммовую опухоль из брюшной полости, операция прошла успешно, сообщила пресс-служба минздрава региона.
По данным министерства, опухоль выявили случайно: жалоб на боли и дискомфорт у 35-летней женщины не было, ее смущало то, что после недавних родов живот не уменьшился в размерах. Однако по результатам УЗИ и компьютерной томографии брюшной полости врачи обнаружили опухоль, которая достигла значительных размеров.
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
В Подмосковье врачи спасли девочку, пострадавшую от укуса гадюки
15 июня, 18:06
"В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины прооперировали пациентку с 40-сантиметровой опухолью брюшной полости. Пациентке провели комбинированную операцию - удаление опухоли и правой почки с резекцией диафрагмы", - говорится в сообщении.
По словам заместитель главного врача по хирургической помощи областного центра онкологии и ядерной медицины Ивана Гавришкина, практически все опухоли, в том числе злокачественные, на ранних стадиях не болят, болевой синдром появляется позднее - это признак того, что новообразование уже проросло в другие органы и структуры. "По этой причине опухоли, расположенные в брюшной полости, часто обнаруживаются лишь на распространенных стадиях", - цитирует пресс-служба слова врача.
Гистологическое заключение показало липосаркому - злокачественное новообразование, произраставшее из жировой ткани, в данном случае опухоль была представлена единым узлом с хорошо выраженной капсулой, и ее удалось удалить полностью, поясняет пресс-служба.
Врачи Наро-Фоминской больницы спасли девушку, вдохнувшую портновскую булавку во время шитья - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Подмосковные врачи спасли девушку, случайно вдохнувшую булавку
8 июня, 11:52
 
Хорошие новостиПроисшествияЧелябинскХорошие новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала