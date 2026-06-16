Чешская армия опробовала проезд танков по автомагистралям, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ На автомагистрали D35 в Оломоуцком крае на востоке Чехии шесть танков Leopard 2A4 двигались по одной из полос дороги, сопровождаемые специальным тягачом.

Цель акции — практическая проверка организации, безопасности и выполнения движения гусеничной техники в потоке транспорта по дорогам более высокого класса.

ПРАГА, 16 июн - РИА Новости. Необычных соседей по автомагистрали D35 в Оломоуцком крае на востоке Чехии встретили во вторник автомобилисты - по одной из полос дороги своим ходом двигались шесть танков, сопровождаемых специальным тягачом, гусеницы 55-тонных Leopard 2A4 были снабжены резиновыми "подошвами" для предотвращения повреждений автотрассы, сообщил новостной портал Необычных соседей по автомагистрали D35 в Оломоуцком крае на востоке Чехии встретили во вторник автомобилисты - по одной из полос дороги своим ходом двигались шесть танков, сопровождаемых специальным тягачом, гусеницы 55-тонных Leopard 2A4 были снабжены резиновыми "подошвами" для предотвращения повреждений автотрассы, сообщил новостной портал Novinky

"Цель данной акции заключается в практической проверке организации, безопасности и выполнения движения гусеничной техники в потоке транспорта по дорогам более высокого класса, в том числе по скоростным автомагистралям. До сих пор армия перевозила гусеничную технику исключительно по железной дороге или на низкорамных прицепах. На этот раз машины весом около 55 тонн двинулись по своей оси", - рассказала порталу Novinkу пресс-секретарь 7-й механизированной бригады, в состав которой входит 73-й танковый батальон, Романа Спитцерова.

Колонна тяжелой техники выехала утром во вторник со своей базы, проехала несколько километров по дорогам, затем через мост выехала на скоростную магистраль и после пары километров по ней вернулась на шоссе. Танки, участвующие в этих примерно 18-километровых маневрах, проедут несколько таких кругов в течение дня, с заменами водителей.

По словам Спитцеровой, в ряде других европейских стран водители гусеничной военной техники регулярно тренируются на автомагистралях и дорогах высокого класса. В Чехии это до сих пор не практиковалось.

"Способность тяжелой техники быстро, безопасно и организованно передвигаться по дорогам любого класса является одним из основных условий ее реальной боевой эффективности. Современный танковый батальон должен быть способен не только вести бой, но и вовремя прибыть в район предназначения", - отметила Спитцерова.

Хотя танки весят около 55 тонн, армейские эксперты полагают, что риска повреждения шоссе нет.

« "На гусеницах танков установлены резиновые опоры, благодаря которым они могут безопасно передвигаться по асфальтированным дорогам, не нанося им непоправимого ущерба", - сказала пресс-секретарь.