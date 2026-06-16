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Доходы бюджета Свердловской области достигли максимума в почти 500 млрд руб - РИА Новости, 16.06.2026
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
14:30 16.06.2026
Доходы бюджета Свердловской области достигли максимума в почти 500 млрд руб

Паслер: доходы бюджета Свердловской области достигли почти 500 млрд руб

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Екатеринбург со смотровой площадки небоскрёба "Высоцкий"
Вид на Екатеринбург со смотровой площадки небоскрёба Высоцкий - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Екатеринбург со смотровой площадки небоскрёба "Высоцкий". Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Доходы бюджета свердловского региона за 2025 год достигли исторического максимума, составив 491,1 миллиарда рублей, заявил губернатор Денис Паслер на заседании законодательного собрания Свердловской области, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства.
Это первый отчет Дениса Паслера перед депутатами регионального парламента в должности губернатора.
"В 2025 году доходы областного бюджета достигли исторического максимума и приблизились к половине триллиона рублей, составив 491,1 миллиарда рублей", - сказал Паслер, отметив также, что долг региона сократился на 15,7 миллиарда - до 76,9 миллиарда рублей, а долговая нагрузка снизилась до оптимальной, составив 17,2%.
Глава региона подчеркнул, что порядка 85% задолженности – это бюджетные кредиты, что позволяет экономить на расходах по обслуживанию госдолга.
Кроме того, как отметил губернатор, исторического максимума достигло также количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса. Количество предпринимателей по итогам 2025 года достигло более миллиона человек, а самозанятых - до полумиллиона.
Глава региона рассказал о притоке инвестиций, достигшем в 2025 году 919 миллиардов рублей, и подчеркнул, что несмотря на внешнее давление, промышленность региона демонстрирует рост по ряду показателей.
Паслер также отметил успехи Свердловской области и в других сферах, особо указав, что бюджет региона остается социальным. Социальная сфера составляет почти 68% расходов, подчеркнул губернатор, назвав одной из приоритетных задач повышение доступности качественной медицинской помощи.
Среди приоритетов он отметил развитие территорий и повышение качества жизни жителей, в частности, работу с молодежью, чтобы талантливые молодые люди учились, работали и создавали семьи в родном свердловском регионе.
"Россия сильна Уралом! Мы доказывали это не раз, и уральский промышленный хребет по-прежнему остается опорой современной России. Благодаря трудолюбию, таланту и любви к Родине жителей Свердловской области", - заключил Паслер.
Президент России Владимир Путин в марте 2024 года назначил Дениса Паслера врио губернатора. До этого Паслер возглавлял Оренбургскую область. В сентябре 2025 года Паслер победил на выборах главы свердловского региона и занял должность губернатора.
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Свердловская областьСвердловская областьРоссияУралДенис ПаслерВладимир Путин
 
 
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