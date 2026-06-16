Поддержка блока правящей коалиции Германии упала до пятилетнего минимума

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поддержка блока ХДС/ХСС в Германии упала до 20%, что является одним из самых низких показателей с сентября 2021 года.
- По результатам опроса, партия «Альтернатива для Германии» набрала 29% голосов.
БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Поддержка блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), входящего в правящую коалицию Германии, упала до 20%, приблизившись к пятилетнему минимуму, следует из результатов опроса компании YouGov.
"ХДС/ХСС... набирает 20% голосов. Таким образом, поддержка блока со стороны избирателей находится на самом низком уровне с сентября 2021 года", - говорится в сообщении.
Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) по результатам опроса набрала 29% голосов, партия "Зеленые" - 14%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), коалиционный партнер ХДС/ХСС, и партия "Левые" получили по 12% голосов.
Опрос проводился с 12 по 15 июня среди 1793 человек. Статистическая погрешность не приводится.