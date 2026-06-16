Рейтинг@Mail.ru
Приднестровье ждут последствия в случае реинтеграции, считает эксперт - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 16.06.2026 (обновлено: 12:01 16.06.2026)
Приднестровье ждут последствия в случае реинтеграции, считает эксперт

Бучацкий: Приднестровье ждут социальные последствия в случае реинтеграции

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики
Здание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Здание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель неправительственной организации «Фонд защиты прав человека и эффективной политики» ПМР Николай Бучацкий заявил, что реинтеграция с Молдавией повлечет за собой тяжелые социальные последствия для Приднестровья.
  • По словам Бучацкого, в случае реинтеграции возраст выхода на пенсию в Приднестровье изменится, работа в ПМР не будет засчитываться в стаж, а пенсии будут недостаточны для оплаты коммунальных услуг.
  • Бучацкий также отметил, что в случае реинтеграции могут быть ликвидированы льготы для различных категорий граждан, применен закон «об ответственности за сепаратизм», а единственным языком делопроизводства станет румынский.
ТИРАСПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Приднестровье ждут тяжелые социальные последствия в случае возможной реинтеграции с Молдавией, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил председатель неправительственной организации "Фонд защиты прав человека и эффективной политики" Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Николай Бучацкий.
Молдавский вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь ранее объявил о создании фонда конвергенции, который, по его словам, будет частью постепенного процесса экономической реинтеграции Приднестровья.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Более 50 тысяч жителей ПМР записались в очередь на гражданство России
15 июня, 11:46
"Начнём с социальных последствий. Право выхода на пенсию наши пожилые получат в 63 года (женщины) и в 67 лет (мужчины). Кто доживёт... Работа в ПМР в стаж засчитываться не будет. Пенсионеры Приднестровья будут получать по 800 лей (более 45 долларов США), чего не хватит для оплаты и половины стоимости коммунальных услуг" - сказал Бучацкий.
По его словам, льготы для защитников Приднестровья, ветеранов труда и многих других категорий граждан будут ликвидированы. "Вместо льгот будет реализован закон "об ответственности за сепаратизм", под статьи которого подпадают практически все граждане, служившие в армии, работавшие в государственных органах, избранные когда-либо в представительные органы власти. Всех, кого пожелают, привлекут и, как захотят, покарают", - отметил Бучацкий.
Эксперт ПМР также считает, что в случае реинтеграции единственным языком делопроизводства станет румынский. По его словам, все не знающие языка служащие будут уволены. "Дипломы, свидетельствующие о получении высшего и средне-специального образования, будут признаны недействительными. Приднестровцы останутся без врачей, учителей, юристов. Приднестровский госуниверситет будет закрыт, как не имеющий лицензии Республики Молдова. Не знающие румынского языка не смогут устроиться на работу даже в сферу обслуживания. Закроют русские детские сады, школы, газеты, исчезнут книги. Отключат не румынские телеканалы. Нас заставят читать, писать, говорить, думать на румынском и по-румынски", - добавил Бучацкий.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Здание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Жители ПМР никогда не согласятся на объединение с Румынией, считает эксперт
Вчера, 11:43
 
В миреМолдавияСССРПриднестровская Молдавская Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала