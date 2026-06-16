Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель неправительственной организации «Фонд защиты прав человека и эффективной политики» ПМР Николай Бучацкий заявил, что реинтеграция с Молдавией повлечет за собой тяжелые социальные последствия для Приднестровья.

По словам Бучацкого, в случае реинтеграции возраст выхода на пенсию в Приднестровье изменится, работа в ПМР не будет засчитываться в стаж, а пенсии будут недостаточны для оплаты коммунальных услуг.

Бучацкий также отметил, что в случае реинтеграции могут быть ликвидированы льготы для различных категорий граждан, применен закон «об ответственности за сепаратизм», а единственным языком делопроизводства станет румынский.

ТИРАСПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Приднестровье ждут тяжелые социальные последствия в случае возможной реинтеграции с Молдавией, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил председатель неправительственной организации "Фонд защиты прав человека и эффективной политики" Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Николай Бучацкий.

Молдавский вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь ранее объявил о создании фонда конвергенции, который, по его словам, будет частью постепенного процесса экономической реинтеграции Приднестровья.

"Начнём с социальных последствий. Право выхода на пенсию наши пожилые получат в 63 года (женщины) и в 67 лет (мужчины). Кто доживёт... Работа в ПМР в стаж засчитываться не будет. Пенсионеры Приднестровья будут получать по 800 лей (более 45 долларов США), чего не хватит для оплаты и половины стоимости коммунальных услуг" - сказал Бучацкий.

По его словам, льготы для защитников Приднестровья, ветеранов труда и многих других категорий граждан будут ликвидированы. "Вместо льгот будет реализован закон "об ответственности за сепаратизм", под статьи которого подпадают практически все граждане, служившие в армии, работавшие в государственных органах, избранные когда-либо в представительные органы власти. Всех, кого пожелают, привлекут и, как захотят, покарают", - отметил Бучацкий.

Эксперт ПМР также считает, что в случае реинтеграции единственным языком делопроизводства станет румынский. По его словам, все не знающие языка служащие будут уволены. "Дипломы, свидетельствующие о получении высшего и средне-специального образования, будут признаны недействительными. Приднестровцы останутся без врачей, учителей, юристов. Приднестровский госуниверситет будет закрыт, как не имеющий лицензии Республики Молдова. Не знающие румынского языка не смогут устроиться на работу даже в сферу обслуживания. Закроют русские детские сады, школы, газеты, исчезнут книги. Отключат не румынские телеканалы. Нас заставят читать, писать, говорить, думать на румынском и по-румынски", - добавил Бучацкий.