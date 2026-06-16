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Жители ПМР никогда не согласятся на объединение с Румынией, считает эксперт - РИА Новости, 16.06.2026
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11:43 16.06.2026
Жители ПМР никогда не согласятся на объединение с Румынией, считает эксперт

Бучацкий: жители ПМР никогда не согласятся на объединение с Румынией

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики
Здание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Здание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель неправительственной организации «Фонд защиты прав человека и эффективной политики» ПМР Николай Бучацкий заявил, что жители Приднестровья никогда не согласятся на объединение с Румынией.
  • Президент Молдавии Майя Санду в интервью заявила, что проголосовала бы за присоединение к Румынии в случае проведения референдума.
  • Николай Бучацкий назвал рекомендации вице-премьера Молдавии по реинтеграции ввести румынский язык для изучения во всех молдавских школах Приднестровья геноцидом.
ТИРАСПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Жители Приднестровья никогда не согласятся на объединение с Румынией, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил председатель неправительственной организации "Фонд защиты прав человека и эффективной политики" Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Николай Бучацкий.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство. В мае в интервью французскому изданию Le Monde она назвала объединение с Румынией возможным сценарием ускоренной евроинтеграции.
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"Мы, приднестровцы не воспринимаем такое объединение и никогда не воспримем Румынию и румын, потому что именно в Приднестровье фашистские палачи Антонеску (Ион Антонеску, румынский диктатор – ред.) избрали местом казни советских людей в 1941-1944 годах. Расстреливали, весили, топили в Днестре не только жителей Приднестровья, но и свезенных со всей территории, так называемой "Транснистрии", оккупированной территории до Южного Буга", - сказал Бучацкий.
Он также обратил внимание на рекомендации вице-премьера Молдавии по реинтеграции Валерия Киверя ввести румынский язык для изучения во всех молдавских школах Приднестровья.
"Но это геноцид по определению. Уничтожение народа со славной семисотлетней историей. Отказаться от своих корней, истории предков, традиций, веры. Раствориться в самой молодой, чуждой нам нации в Европе", - отметил Бучацкий.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
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В миреРумынияМолдавияДнестрМайя СандуПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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