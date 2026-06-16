Жители ПМР никогда не согласятся на объединение с Румынией, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель неправительственной организации «Фонд защиты прав человека и эффективной политики» ПМР Николай Бучацкий заявил, что жители Приднестровья никогда не согласятся на объединение с Румынией.

Президент Молдавии Майя Санду в интервью заявила, что проголосовала бы за присоединение к Румынии в случае проведения референдума.

Николай Бучацкий назвал рекомендации вице-премьера Молдавии по реинтеграции ввести румынский язык для изучения во всех молдавских школах Приднестровья геноцидом.

ТИРАСПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Жители Приднестровья никогда не согласятся на объединение с Румынией, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил председатель неправительственной организации "Фонд защиты прав человека и эффективной политики" Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Николай Бучацкий.

Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии , объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство. В мае в интервью французскому изданию Le Monde она назвала объединение с Румынией возможным сценарием ускоренной евроинтеграции.

"Мы, приднестровцы не воспринимаем такое объединение и никогда не воспримем Румынию и румын, потому что именно в Приднестровье фашистские палачи Антонеску (Ион Антонеску, румынский диктатор – ред.) избрали местом казни советских людей в 1941-1944 годах. Расстреливали, весили, топили в Днестре не только жителей Приднестровья, но и свезенных со всей территории, так называемой "Транснистрии", оккупированной территории до Южного Буга", - сказал Бучацкий.

Он также обратил внимание на рекомендации вице-премьера Молдавии по реинтеграции Валерия Киверя ввести румынский язык для изучения во всех молдавских школах Приднестровья.

"Но это геноцид по определению. Уничтожение народа со славной семисотлетней историей. Отказаться от своих корней, истории предков, традиций, веры. Раствориться в самой молодой, чуждой нам нации в Европе", - отметил Бучацкий.