Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британия будет поставлять Украине обогащенный уран для обеспечения работы АЭС в течение двух лет.
- Стоимость пакета поддержки составит примерно 280 миллионов долларов.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Лондон планирует поставлять Киеву обогащенный уран для АЭС, сообщила канцелярия премьер-министра Кира Стармера.
"Великобритания будет обеспечивать работу украинских атомных электростанций следующие два года за счет пакета поддержки UK Export Finance на сумму 210 миллионов фунтов, что позволит британской компании Urenco поставлять обогащенный уран украинской фирме "Энергоатом", — говорится в публикации.
В августе 2023 года страны уже заключали сделку на закупку топлива на 245 миллионов долларов, в которой участвовала Urenco.
По данным "Энергоатома", всего с 2010-го было три контракта на поставку ядерных материалов от британской компании.