В Ярославской области при атаке украинских БПЛА пострадала москвичка

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ярославской области произошла массовая атака украинских БПЛА.

В результате нее пострадала жительница Москвы, она госпитализирована.

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Жительница Москвы пострадала в результате атаки украинских БПЛА в Ярославской области во вторник, женщина госпитализирована, сообщил губернатор Михаил Евраев.

« "Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. К сожалению, в результате атаки в Некоузском округе пострадала жительница города Москвы. Она госпитализирована, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Евраев в своем Telegram-канале

Он отметил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. Он призвал жителей не подходить к обломкам БПЛА.

Прокуратура Ярославской области информирует, что поставила на контроль оказание всесторонней помощи пострадавшей при атаке БПЛА.