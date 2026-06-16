В Ярославской области при атаке украинских БПЛА пострадала москвичка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ярославской области произошла массовая атака украинских БПЛА.
- В результате нее пострадала жительница Москвы, она госпитализирована.
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Жительница Москвы пострадала в результате атаки украинских БПЛА в Ярославской области во вторник, женщина госпитализирована, сообщил губернатор Михаил Евраев.
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"Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. К сожалению, в результате атаки в Некоузском округе пострадала жительница города Москвы. Она госпитализирована, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Евраев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. Он призвал жителей не подходить к обломкам БПЛА.
Прокуратура Ярославской области информирует, что поставила на контроль оказание всесторонней помощи пострадавшей при атаке БПЛА.
"С целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам, пострадавшим при атаках БПЛА, органами прокуратуры обеспечено постоянное взаимодействие со всеми ведомствами", - говорится в сообщении надзорного ведомства.