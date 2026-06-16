Крюков: у Большунова были все шансы бороться за золото Олимпиады-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Никита Крюков считает, что четырехлетнее отсутствие Александра Большунова на международной арене могло сказаться на его форме.

Савелий Коростелев стал единственным представителем России в мужских лыжных гонках на Олимпиаде-2026 и занял четвертое место в скиатлоне и пятое в марафоне.

Крюков полагает, что Большунов смог бы побороться за золотые медали, если бы не пропустил четырехлетний цикл выступлений на международной арене.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков считает, что четырехлетнее отсутствие трехкратного победителя Игр Александра Большунова на международной арене могло сказаться на его форме.

Большунов завоевал три золотые медали на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Он не был допущен к участию в Олимпиаде-2026. Единственным представителем России в мужских лыжных гонках стал Савелий Коростелев, занявший четвертое место в скиатлоне и финишировавший пятым в марафоне. Шесть золотых медалей на Играх завоевал норвежец Йоханнес Клебо.

"Я считаю, если бы Большунов не пропустил этот четырехлетний цикл выступлений на международной арене, то он смог бы побороться за золотые медали. То есть у него были все шансы", - сказал Крюков РИА Новости.