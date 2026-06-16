"Людям такое не под силу". Находка из Боливии повергла ученых в шок

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи обнаружили в джунглях Амазонии неизвестную цивилизацию. На территории в десятки тысяч квадратных километров простирался настоящий мегаполис, возникший, как выяснилось, задолго до прихода испанцев, ацтеков и майя. О том, кто сумел соорудить подобное, — в материале РИА Новости.

Скрытое в тени

Ученые давно подозревали, что в густых зарослях долины Льянос-де-Мохос таится нечто особенное. Но пройти по знаменитой боливийской долине отважится не каждый: в джунглях легко затеряться. Аэрофотосъемка тоже особо не помогала — на кадрах, кроме зеленого ковра, ничего не разглядишь.

В прошлом году участники международной экспедиции из Боливии, Эквадора и США решили поступить хитро: взяли и просканировали интересующую территорию с помощью лидаров. Новейшие георадары улавливают даже малейший перепад ландшафта.

© Фото : Влад Минин Манаус © Фото : Влад Минин Манаус

После скрининга специалисты не могли поверить своим глазам. Под покровом лиан и деревьев действительно скрывались несколько сгруппированных квадратов и прямоугольников разной величины — остатки поселений.

"Самые крупные занимали до 300 гектаров — больше, чем 400 футбольных полей. Это позволяет предположить, что там могло разместиться значительное количество людей", — говорится в опубликованной по результатам экспедиции статье.

В нынешний сезон наконец удалось начать полевые работы. Первым делом решили сосредоточиться на характере построек. Он, как установили, свидетельствует о высоком уровне урбанизации населения.

Это образцы гражданской и церемониальной архитектуры: остатки конических ступенчатых пирамид высотой более 20 метров, подковообразные сооружения, которые, как предположили исследователи, служили площадками для публичных собраний. А также бесчисленные хозяйственные помещения и жилые дома.

Все они стояли на искусственных платформах высотой приблизительно пять метров и общей площадью в несколько десятков гектаров.

"Объем земли, перемещенной для создания этого сооружения, мог бы соперничать, а в некоторых случаях и превосходить объем, использованный при создании таких известных памятников, как Акапана на территории нынешней Боливии (в основании имеет размеры 250 на 200 метров. — Прим. ред.). А на нее, как установлено, ушло более 65,5 тонны грунта", — отмечают специалисты.

Это меняет все

Неподалеку от остатков жилищ приборы показали наличие геометрически ровной сетки канав. Все они были вырыты под определенным углом и вели в искусственные пруды.

"Мы видим, что обитатели этих мест умело использовали дренажную систему, чтобы сделать землю пригодной для посадки в сезон дождей. Самой распространенной культурой была кукуруза, но существовало разнообразие других продуктов, о чем свидетельствует наличие остатков семян в пробах почв", — указывают ученые.

Помимо этого, выяснилось, что затерянные в джунглях Амазонки поселения связывала сеть прекрасно оборудованных дорог. Опутанные логистической паутиной, они сливались в настоящий Нью-Йорк древности — общей площадью около 200 квадратных километров.

"Примечательно, что все основные магистрали, как и архитектурные сооружения, были ориентированы на северо-запад. Это говорит о том, что здешние поселенцы, возможно, имели собственную космологию, религию и мифологию, тесно сплетенную с повседневностью", — рассказывается в статье.

Открытие такого чуда, полагают археологи, полностью переворачивает представление о джунглях Амазонки как о непригодных для жизни территориях. Как оказалось, неплодородные почвы, экстремальная смена сезонов дождей и засухи, труднодоступность — вовсе не препятствие.

Оставался лишь один вопрос: кто мог создать подобное? Методом радиоуглеродного анализа удалось определить, что возраст некоторых построек — более двух тысяч лет. В середине первого миллениума ни майя, ни ацтеки, ни инки еще не находились на столь высокой ступени развития.

Завершить начатое

Подсказку нашли в соседнем Эквадоре. Два года назад в долине Упано обнаружили обширную агломерацию доиспанских городов, возникшую приблизительно в то же время, что и в Льянос-де-Мохос. На сотни километров вверх по Амазонке тянулась череда все тех же прямоугольных земляных платформ — остатков святилищ и пирамид.

Между ними пролегала система прекрасно вымощенных дорог. Длина главной — порядка 25 километров.

"По приблизительным оценкам, одновременно в этом поселении могли проживать от 15-30 до 100 тысяч человек", — заявил журналистам Стефан Ростен, один из руководителей экспедиции, из французского Национального центра научных исследований.

Развитая логистика вкупе с искусным регулярным градостроительством позволили ученым сделать вывод, что агломерация в Упано была мегаполисом. Иными словами, единым политико-экономическим комплексом.

В одном из интервью Стефан Ростен обмолвился, что археологам наконец удалось завершить дело Перси Фосетта. Столетие назад этот британский путешественник отправился в Южную Америку, чтобы отыскать некую высокоразвитую цивилизацию, по древности не уступавшую Риму и Греции.

По его мнению, искать следовало на северо-западе лесов Амазонки. Экспедицию Фосетт так и не завершил: пропал без вести в 1925-м. Позднее друзьям исследователя не удалось найти никаких документов. Так что сказать, достиг британец цели или нет, невозможно.