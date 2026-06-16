Предприниматели Иркутской области побывали с бизнес-миссией в Казани

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"Мы последовательно выстраиваем систему поддержки предпринимателей через центр "Мой бизнес". Организация бизнес-миссий в ведущие промышленные центры страны – один из эффективных инструментов, позволяющих нашим компаниям находить партнеров, расширять рынки сбыта и внедрять лучшие практики", – отметил министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский, его слова приводит пресс-служба.