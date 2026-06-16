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Предприниматели Иркутской области побывали с бизнес-миссией в Казани - РИА Новости, 16.06.2026
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Твой бизнес
 
13:36 16.06.2026
Предприниматели Иркутской области побывали с бизнес-миссией в Казани

Предприниматели Приангарья посетили Казань с бизнес-миссией

© Фото : официальный портал Иркутской областиПредприниматели Иркутской области провели переговоры для развития межрегиональной кооперации в рамках бизнес-миссии в Казани
Предприниматели Иркутской области провели переговоры для развития межрегиональной кооперации в рамках бизнес-миссии в Казани - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : официальный портал Иркутской области
Предприниматели Иркутской области провели переговоры для развития межрегиональной кооперации в рамках бизнес-миссии в Казани
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Предприниматели Иркутской области побывали с бизнес-миссией в Казани, в ходе которой посетили технологические площадки Республики Татарстан, провели переговоры с потенциальными партнерами и наметили шаги для развития межрегиональной кооперации, сообщает пресс-служба правительства региона.
Организатором мероприятия выступил региональный центр "Мой бизнес" при поддержке правительства Иркутской области.
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"Мы последовательно выстраиваем систему поддержки предпринимателей через центр "Мой бизнес". Организация бизнес-миссий в ведущие промышленные центры страны – один из эффективных инструментов, позволяющих нашим компаниям находить партнеров, расширять рынки сбыта и внедрять лучшие практики", – отметил министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что участие в такой поездке дает шанс масштабировать производство и укрепить кооперационные связи.
Деловая программа бизнес-миссии включала знакомство с инфраструктурой ИТ-парка имени Башира Рамеева, технополиса "Химград", а также Иннополиса. Участники делегации провели встречи с представителями казанских предприятий и институтов развития, обсудили механизмы выхода на новые рынки, логистику, декларирование, а также возможности производственной кооперации.
В состав делегации Приангарья вошли представители промышленности, строительной отрасли, лесопереработки, машиностроения, креативных индустрий, а также компании, занимающиеся логистикой и производством металлоконструкций.
По итогам бизнес-миссии участники договорились о дальнейшем взаимодействии с казанскими партнерами, наметили перечень совместных проектов и обсудили форматы целевых переговоров.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаИркутская областьРеспублика Татарстан (Татарстан)Казань
 
 
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