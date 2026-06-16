Россия работает над открытием генконсульства в Бенгази, заявил Климов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия работает над открытием генерального консульства в ливийском Бенгази.
- Консульство РФ в Бенгази было закрыто в 1993 году, и о сроках начала его работы говорить еще рано.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия работает над открытием генерального консульства в ливийском Бенгази, но о сроках начала его работы говорить еще рано, рассказал в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
В апреле по итогам переговоров с исполняющим обязанности главы МИД правительства национального единства Ливии Тахером Бауром российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что консульство РФ в Бенгази возобновит работу. Оно было закрыто еще в 1993 году, добавил Лавров.
"Работа с ливийской стороной по вопросу открытия генконсульства России в Бенгази ведется. На текущем этапе говорить о сроках ее завершения пока преждевременно", - сказал Климов.