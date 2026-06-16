Игрок "Локомотива" Батраков женился на экс-футболистке Подшибякиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков женился на бывшей футболистке сборной России Ирине Подшибякиной.
- Бракосочетание состоялось 16 июня.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков сообщил в своем Telegram-канале, что женился на бывшей футболистке сборной России Ирине Подшибякиной.
Бракосочетание состоялось 16 июня. Спортсмен сопроводил совместную фотографию со свадьбы подписью: "Наш день. Наша история".
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