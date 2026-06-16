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Игрок "Локомотива" Батраков женился на экс-футболистке Подшибякиной - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
17:26 16.06.2026 (обновлено: 17:35 16.06.2026)
Игрок "Локомотива" Батраков женился на экс-футболистке Подшибякиной

Алексей Батраков женился на бывшей футболистке сборной России Ирине Подшибякиной

© ФК "Локомотив"Алексей Батраков
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© ФК "Локомотив"
Алексей Батраков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков женился на бывшей футболистке сборной России Ирине Подшибякиной.
  • Бракосочетание состоялось 16 июня.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков сообщил в своем Telegram-канале, что женился на бывшей футболистке сборной России Ирине Подшибякиной.
Бракосочетание состоялось 16 июня. Спортсмен сопроводил совместную фотографию со свадьбы подписью: "Наш день. Наша история".
Батракову 21 год, в прошедшем сезоне он провел за "Локомотив" 36 матчей, забив 17 мячей. На его счету 12 матчей и четыре гола за сборную России. Подшибякиной 30 лет, она является ведущей клубного YouTube-канала "Локомотива". За национальную команду она провела 10 игр.
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