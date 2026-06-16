"Нижний Новгород" снялся с Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. "Нижний Новгород" объявил о приостановке деятельности главной команды и снятии с участия в баскетбольной Единой лиге ВТБ в сезоне-2026/27 из-за финансовой ситуации.

"Нижний Новгород" по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/26 занял девятое место и не смог выйти в плей-офф турнира. Клуб участвует в соревновании с 2011 года.