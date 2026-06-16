"Нижний Новгород" снялся с Единой лиги ВТБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" объявил о приостановке деятельности главной команды и снятии с участия в Единой лиге ВТБ в сезоне-2026/27 из-за финансовой ситуации.
- Молодежная команда "Нижнего Новгорода" продолжит выступление в Молодежной Единой лиге ВТБ, клуб сохранит резервный состав, структуру подготовки, кадровый потенциал и инфраструктуру.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. "Нижний Новгород" объявил о приостановке деятельности главной команды и снятии с участия в баскетбольной Единой лиге ВТБ в сезоне-2026/27 из-за финансовой ситуации.
Отмечается, что молодежная команда "Нижнего Новгорода" продолжит выступление в молодежной Единой лиге ВТБ. Клуб сохранит резервный состав, свою структуру подготовки, кадровый потенциал и инфраструктуру.
"Финансирование клуба осуществлялось за счет средств регионального бюджета и спонсоров. Все обязательства, взятые на себя регионом в рамках поддержки клуба, выполнены в полном объеме. Но, к сожалению, текущая финансовая ситуация, которая объективно влияет на партнеров клуба, в том числе и потенциальных, диктует новые условия, делающие содержание главной команды на профессиональном уровне временно невозможным. Приостановка деятельности - вынужденная, но управляемая мера", - говорится в заявлении в Telegram-канале клуба.
Ранее Гострудинспекция Нижегородской области в своей группе в соцсети "ВКонтакте" на основе информации СМИ о задолженностях клуба по зарплатам сообщила, что устанавливает все обстоятельства и достоверность сведений, а также намерена принять меры инспекторского реагирования с целью обеспечения трудовых прав работников. 10 июня генеральный директор "Нижнего Новгорода" Михаил Вельмужов заявлял, что в команде нет задолженностей по заработной плате и все обязательства перед игроками, тренерами и персоналом исполняются в срок.
"Нижний Новгород" по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/26 занял девятое место и не смог выйти в плей-офф турнира. Клуб участвует в соревновании с 2011 года.
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