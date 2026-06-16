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В Подмосковье будут судить водителя, сбившего в январе девочку на санках - РИА Новости, 16.06.2026
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11:33 16.06.2026
В Подмосковье будут судить водителя, сбившего в январе девочку на санках

В Подмосковье будут судить жителя Балашихи, сбившего девочку на санках

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Балашихе на проспекте Жуковского 37-летний мужчина за рулем автомобиля наехал на пятилетнюю девочку на санках на нерегулируемом пешеходном переходе.
  • В результате аварии ребенок получил травмы и скончался в больнице.
  • Уголовное дело направлено в Железнодорожный городской суд для рассмотрения по существу.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уголовное дело водителя легковушки, задавившего пятилетнюю девочку на санках на нерегулируемом пешеходном переходе в Балашихе, направлено в суд, сообщает подмосковная прокуратура.
В конце января в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ рассказали, что на проспекте Жуковского в Балашихе 37-летний мужчина за рулем легковушки наехал на пятилетнюю девочку, которую родители перевозили на санках через нерегулируемый пешеходный переход.
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Как сообщили в прокуратуре, в результате аварии девочка получила травмы, от которых скончалась в больнице.
"Уголовное дело направлено в Железнодорожный городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в официальном канале надзорного ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что он обвиняется по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека
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