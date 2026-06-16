В Подмосковье будут судить водителя, сбившего в январе девочку на санках

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уголовное дело водителя легковушки, задавившего пятилетнюю девочку на санках на нерегулируемом пешеходном переходе в Балашихе, направлено в суд, сообщает подмосковная прокуратура.

Как сообщили в прокуратуре, в результате аварии девочка получила травмы, от которых скончалась в больнице.