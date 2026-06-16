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В Екатеринбурге открыли памятник Балабанову - РИА Новости, 16.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:44 16.06.2026 (обновлено: 20:38 16.06.2026)
В Екатеринбурге открыли памятник Балабанову

В Екатеринбурге открыли памятник режиссеру Балабанову

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкПамятник кинорежиссеру Алексею Балабанову на площади у Дворца молодежи в Екатеринбурге
Памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову на площади у Дворца молодежи в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Ирина Семенова
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Памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову на площади у Дворца молодежи в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге открыли памятник уральскому режиссеру Алексею Балабанову.
  • На церемонию открытия пришли сотни горожан, выступили известные личности, включая Никиту Михалкова и Владимира Мединского.
  • Памятник установлен у Дворца молодежи и изображает молодого режиссера в бронзовом грузовом трамвае с отсылками к фильмам и рок-культуре.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Памятник известному уральскому режиссеру Алексею Балабанову открыли в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.
На открытие памятника знаменитому режиссеру пришли сотни горожан.
Перед собравшимися выступили режиссер Никита Михалков, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и родственники режиссера и писатель и общественный деятель Александр Проханов.
Выступающие вспоминали Балабанова добрыми словами и отмечали важность установки памятника творцу на его родине, на Урале.
Кроме того, на открытии присутствовали полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, актеры Алексей Чадов и Леонид Бичевин, продюсеры Сергей и Григорий Сельяновы, и музыканты Свердловского рок-клуба, чьи песни сопровождали фильмы Балабанова.
Также в торжественной церемонии открытия приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов и его первый заместитель Рустам Галямов, лично курировавший создание памятника.
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Памятник установлен у Дворца молодежи. По задумке скульптора Мейрама Баймуханова, молодой режиссер сидит в пустом грузовом трамвае. Вагон, на котором герой фильма "Брат" Данила Багров уходил от преследователей на Васильевском острове, целиком отлит из бронзы, с множеством деталей и отсылок к фильмам, рок-культуре и биографии автора. Фальш-рельсы под вагоном соединены с действующей трамвайной линией.
Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (ныне Екатеринбург), он известен по фильмам "Жмурки", "Мне не больно", "Груз 200" и культовой серии картин "Брат". Балабанов умер в 2013 году от острой сердечной недостаточности.
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КультураЕкатеринбургРоссияУралАлексей БалабановВладимир МединскийНикита МихалковРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
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