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Стритрейсершу Багдасарян потребовали признать банкротом - РИА Новости, 16.06.2026
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22:36 16.06.2026
Стритрейсершу Багдасарян потребовали признать банкротом

Стритрейсершу Багдасарян потребовали признать банкротом по заявлению УФНС

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМара Багдасарян
Мара Багдасарян - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Мара Багдасарян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • УФНС по Кировской области подало заявление о признании банкротом Мары Багдасарян.
  • Рассмотрение заявления назначено на 13 июля.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Заявление от УФНС по Кировской области о признании банкротом стритрейсерши Мары Багдасарян поступило в арбитражный суд Москвы, следует из материалов суда в распоряжении РИА Новости.
"Принять к производству заявление УФНС России по Кировской области о признании банкротом Багдасарян М.Э., возбудить производство по делу", - сообщается в материалах.
Заявление от налоговой поступило в суд в мае, рассмотрение назначено на 13 июля.
Мара Багдасарян - дочь бизнесмена Эльмара Багдасаряна. Девушка прославилась из-за злостных нарушений ПДД и уклонения от уплаты административных штрафов. Она регулярно участвовала в уличных гонках и была пожизненно лишена водительских прав.
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