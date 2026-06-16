Стритрейсершу Багдасарян потребовали признать банкротом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- УФНС по Кировской области подало заявление о признании банкротом Мары Багдасарян.
- Рассмотрение заявления назначено на 13 июля.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Заявление от УФНС по Кировской области о признании банкротом стритрейсерши Мары Багдасарян поступило в арбитражный суд Москвы, следует из материалов суда в распоряжении РИА Новости.
"Принять к производству заявление УФНС России по Кировской области о признании банкротом Багдасарян М.Э., возбудить производство по делу", - сообщается в материалах.
Заявление от налоговой поступило в суд в мае, рассмотрение назначено на 13 июля.
Мара Багдасарян - дочь бизнесмена Эльмара Багдасаряна. Девушка прославилась из-за злостных нарушений ПДД и уклонения от уплаты административных штрафов. Она регулярно участвовала в уличных гонках и была пожизненно лишена водительских прав.