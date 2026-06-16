Бабушкина: Свердловская область сохранила устойчивый вектор развития

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. По оценке председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной в 2025 году регион в условиях внешнего давления продемонстрировал устойчивость социально-экономического развития, сообщает пресс-служба регпарламента.

В ходе заседания Законодательного собрания 16 июня депутаты заслушали отчет губернатора Свердловской области Дениса Паслера о работе правительства региона за прошедший год.

По словам Бабушкиной , эффективная работа исполнительных органов власти во взаимодействии с депутатским корпусом и бизнесом обеспечила устойчивое экономическое развитие региона.

"Мы традиционно ежегодно заслушиваем доклад губернатора Свердловской области. Я хочу высказать свое мнение и мнение депутатов. Нам представлен очень содержательный объемный доклад, позволяющий посмотреть все сферы деятельности – работу промышленных предприятий, развитие малого предпринимательства, решение социальных вопросов, финансирование образования и здравоохранения и иных сфер деятельности", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной.

От имени депутатов Заксобрания она поблагодарила Паслера за работу.

"Несмотря на внешнеэкономическое и внешнеполитическое давление региону удалось справиться со всеми задачами, которые стояли перед органами исполнительной власти, депутатским корпусом и бизнесом. Я уверена: продолжив эффективную совместную работу в 2026 году, мы достигнем таких же, а может, и лучше результатов, и мы сможем решить все задачи, которые перед нами ставит президент России Владимир Владимирович Путин", – сказала Бабушкина.