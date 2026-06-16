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Бабушкина: Свердловская область сохранила устойчивый вектор развития - РИА Новости, 16.06.2026
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
13:02 16.06.2026
Бабушкина: Свердловская область сохранила устойчивый вектор развития

Людмила Бабушкина заявила, что Свердловская область сохранила вектор развития

© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Свердловской областиПредседатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. По оценке председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной в 2025 году регион в условиях внешнего давления продемонстрировал устойчивость социально-экономического развития, сообщает пресс-служба регпарламента.
В ходе заседания Законодательного собрания 16 июня депутаты заслушали отчет губернатора Свердловской области Дениса Паслера о работе правительства региона за прошедший год.
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По словам Бабушкиной, эффективная работа исполнительных органов власти во взаимодействии с депутатским корпусом и бизнесом обеспечила устойчивое экономическое развитие региона.
"Мы традиционно ежегодно заслушиваем доклад губернатора Свердловской области. Я хочу высказать свое мнение и мнение депутатов. Нам представлен очень содержательный объемный доклад, позволяющий посмотреть все сферы деятельности – работу промышленных предприятий, развитие малого предпринимательства, решение социальных вопросов, финансирование образования и здравоохранения и иных сфер деятельности", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной.
От имени депутатов Заксобрания она поблагодарила Паслера за работу.
"Несмотря на внешнеэкономическое и внешнеполитическое давление региону удалось справиться со всеми задачами, которые стояли перед органами исполнительной власти, депутатским корпусом и бизнесом. Я уверена: продолжив эффективную совместную работу в 2026 году, мы достигнем таких же, а может, и лучше результатов, и мы сможем решить все задачи, которые перед нами ставит президент России Владимир Владимирович Путин", – сказала Бабушкина.
В пресс-службе регпарламента напомнили, в соответствии с федеральным законодательством и Уставом Свердловской области губернатор ежегодно представляет депутатам Законодательного собрания Свердловской области отчет о результатах работы правительства региона за прошедший год.
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