В Курской области два человека пострадали при атаках ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В курском приграничье два человека пострадали из-за атак дронов ВСУ.
- Пострадавшим оказана первая медпомощь, их госпитализируют в Курскую областную больницу.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Два человека пострадали из-за атак дронов ВСУ в курском приграничье, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Губернатор уточнил, что дрон ВСУ атаковал автомобиль в селе Малое Солдатское Беловского района. У 46-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма.
Другая атака пришлась рядом с частным домом. Ранен 59-летний мужчина, у него слепые осколочные ранения.
"Пострадавшим оказана первая медпомощь, госпитализируем их в Курскую областную больницу. Желаю скорейшего выздоровления", - добавил Хинштейн.
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