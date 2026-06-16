В Курской области два человека пострадали при атаках ВСУ

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Два человека пострадали из-за атак дронов ВСУ в курском приграничье, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Другая атака пришлась рядом с частным домом. Ранен 59-летний мужчина, у него слепые осколочные ранения.