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В Запорожской области заявили о росте числа атак БПЛА ВСУ на регион - РИА Новости, 16.06.2026
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В Запорожской области заявили о росте числа атак БПЛА ВСУ на регион

Мурачев: в Запорожской области принимают меры безопасности из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Запорожской области принимают комплексные меры безопасности в связи с атаками ударных беспилотников.
  • Количество атак ВСУ на регион возросло, целенаправленно терроризируется мирное население.
  • Разработаны и введены меры безопасности по передвижению населения по дорогам с учетом атак БПЛА противника.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Власти Запорожской области принимают комплексные меры безопасности в связи с атаками ударных беспилотников украинских боевиков на регион, при этом количество атак растет, а основной целью ВСУ является террор мирного населения, рассказал РИА Новости заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев.
"Количество атак ВСУ на регион за последнее время возросло, соответственно растет и число пострадавших среди мирного населения. Целенаправленно терроризируется мирное население. В качестве целей в районах у линии боевого соприкосновения выбираются гражданский транспорт, школы, медучреждения", – сказал собеседник агентства.
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По его словам, в Запорожской области разработаны и введены меры безопасности по передвижению населения по дорогам с учетом атак БПЛА противника.
"Принимаются комплексы мер безопасности во всех сферах, главы муниципалитетов находятся в контакте с военными. Мы принимаем необходимые меры защиты и противодействия, это непростая задача. Параллельно идет анализ ситуации и поиск более эффективных решений. Проблемы есть, но они решаемы и решаются по мере поступления", – добавил Мурачев.
Власти и оперативные службы региона неоднократно сообщали об атаках БПЛА по объектам жизнеобеспечения Запорожской области. Целями украинских беспилотников становятся гражданский транспорт и автомобили экстренных служб.
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