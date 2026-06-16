В Запорожской области заявили о росте числа атак БПЛА ВСУ на регион

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Запорожской области принимают комплексные меры безопасности в связи с атаками ударных беспилотников.

Количество атак ВСУ на регион возросло, целенаправленно терроризируется мирное население.

Разработаны и введены меры безопасности по передвижению населения по дорогам с учетом атак БПЛА противника.

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Власти Запорожской области принимают комплексные меры безопасности в связи с атаками ударных беспилотников украинских боевиков на регион, при этом количество атак растет, а основной целью ВСУ является террор мирного населения, рассказал РИА Новости заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев.

"Количество атак ВСУ на регион за последнее время возросло, соответственно растет и число пострадавших среди мирного населения. Целенаправленно терроризируется мирное население. В качестве целей в районах у линии боевого соприкосновения выбираются гражданский транспорт, школы, медучреждения", – сказал собеседник агентства.

По его словам, в Запорожской области разработаны и введены меры безопасности по передвижению населения по дорогам с учетом атак БПЛА противника.

"Принимаются комплексы мер безопасности во всех сферах, главы муниципалитетов находятся в контакте с военными. Мы принимаем необходимые меры защиты и противодействия, это непростая задача. Параллельно идет анализ ситуации и поиск более эффективных решений. Проблемы есть, но они решаемы и решаются по мере поступления", – добавил Мурачев.