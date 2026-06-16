В Запорожской области за неделю около 300 тысяч человек остались без света

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Из-за атак ВСУ за неделю с 8 по 15 июня порядка 300 тысяч человек остались без электричества в Запорожской области, а в ДНР - 126 тысяч мирных жителей, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"В результате массированных ударов по объектам энергосистемы в Запорожской области без энергоснабжения остались порядка 300 тысяч человек, в ДНР - 126 тысяч мирных жителей. В течение недели во всех округах Херсонской области неоднократно фиксировались частичные или полные отключения энергоснабжения", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.