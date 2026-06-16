Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области за неделю около 300 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:36 16.06.2026
В Запорожской области за неделю около 300 тысяч человек остались без света

Мирошник рассказал об отключениях света в Запорожской области из-за атак ВСУ

© Fotolia / saidin jusohЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Fotolia / saidin jusoh
Линии электропередачи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за атак ВСУ порядка 300 тысяч человек остались без электричества в Запорожской области.
  • В ДНР без энергоснабжения остались 126 тысяч мирных жителей.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Из-за атак ВСУ за неделю с 8 по 15 июня порядка 300 тысяч человек остались без электричества в Запорожской области, а в ДНР - 126 тысяч мирных жителей, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"В результате массированных ударов по объектам энергосистемы в Запорожской области без энергоснабжения остались порядка 300 тысяч человек, в ДНР - 126 тысяч мирных жителей. В течение недели во всех округах Херсонской области неоднократно фиксировались частичные или полные отключения энергоснабжения", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Россия нивелирует попытки ВСУ атаковать инфраструктуру, заявил Мирошник
11 июня, 20:35
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала