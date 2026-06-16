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Анохин: медклассы создадут в школах Смоленщины - РИА Новости, 16.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:29 16.06.2026
Анохин: медклассы создадут в школах Смоленщины

Анохин: медицинские классы появятся в школах Смоленской области

© Фото : Василий Анохин/TelegramГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Медицинские классы будут созданы в школах Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он отметил, что подготовка кадров для здравоохранения – стратегическая задача.
Смоленской области формируем комплексную модель, охватывающую все этапы: от поддержки студентов-медиков до их трудоустройства в медицинские учреждения. Однако убежден, что кадровый резерв необходимо формировать, начиная со школьной скамьи. На очередном заседании штаба по здравоохранению озвучил решение о создании медицинских классов в школах области", – написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
До конца 2026 года в каждом административном центре на базе общеобразовательных школ будут открыты профильные классы. В их основе – действующие классы с углубленным изучением биологии. Кабинеты будут дооснащены и переориентированы под подготовку будущих медицинских кадров.
Анохин сказал, что к учебному процессу привлекут практикующих врачей местных ЦРБ. Он поручил в кратчайшие сроки проработать вопросы обновления материально-технической базы кабинетов биологии, интеграции профильных модулей в учебные планы 8-11 классов и брендирования медицинских классов.
Глава региона также отметил важность обеспечения потока мотивированных выпускников, которые желают поступить в медицинские колледжи и Смоленский государственный медицинский университет. Акцент будет сделан на подготовке целевиков с последующим трудоустройством в учреждения здравоохранения региона.
"По поручению президента России Владимира Владимировича Путина в стране действует механизм обязательного распределения и отработки выпускников медицинских учебных заведений в учреждения здравоохранения в системе ОМС. В сочетании с развитием медицинских классов в нашем регионе это позволит выстроить непрерывную систему подготовки кадров: от школы до рабочего места", – сказал Анохин.
Губернатор Смоленской области сказал, что задача властей – в ближайшие годы решить проблему нехватки врачей и среднего медицинского персонала.
"Это вопросы доступности и качества медицинской помощи для жителей области", – отметил Анохин.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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