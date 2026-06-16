Анохин: медклассы создадут в школах Смоленщины

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Медицинские классы будут созданы в школах Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Он отметил, что подготовка кадров для здравоохранения – стратегическая задача.

"В Смоленской области формируем комплексную модель, охватывающую все этапы: от поддержки студентов-медиков до их трудоустройства в медицинские учреждения. Однако убежден, что кадровый резерв необходимо формировать, начиная со школьной скамьи. На очередном заседании штаба по здравоохранению озвучил решение о создании медицинских классов в школах области", – написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".

До конца 2026 года в каждом административном центре на базе общеобразовательных школ будут открыты профильные классы. В их основе – действующие классы с углубленным изучением биологии. Кабинеты будут дооснащены и переориентированы под подготовку будущих медицинских кадров.

Анохин сказал, что к учебному процессу привлекут практикующих врачей местных ЦРБ. Он поручил в кратчайшие сроки проработать вопросы обновления материально-технической базы кабинетов биологии, интеграции профильных модулей в учебные планы 8-11 классов и брендирования медицинских классов.

Глава региона также отметил важность обеспечения потока мотивированных выпускников, которые желают поступить в медицинские колледжи и Смоленский государственный медицинский университет. Акцент будет сделан на подготовке целевиков с последующим трудоустройством в учреждения здравоохранения региона.

"По поручению президента России Владимира Владимировича Путина в стране действует механизм обязательного распределения и отработки выпускников медицинских учебных заведений в учреждения здравоохранения в системе ОМС. В сочетании с развитием медицинских классов в нашем регионе это позволит выстроить непрерывную систему подготовки кадров: от школы до рабочего места", – сказал Анохин.

Губернатор Смоленской области сказал, что задача властей – в ближайшие годы решить проблему нехватки врачей и среднего медицинского персонала.