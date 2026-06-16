Анохин: льготная аренда имущества – эффективная мера поддержки бизнеса

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В Смоленской области продолжают формировать комфортные условия для бизнеса, одно из них - льготная аренда имущества, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Он добавил, что по его поручению всеми муниципальными и городскими округами приняты Положения об особенностях предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального имущества, техническое состояние которого требует проведения капитального ремонта или реконструкции.