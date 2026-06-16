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Анохин: льготная аренда имущества – эффективная мера поддержки бизнеса - РИА Новости, 16.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
09:43 16.06.2026
Анохин: льготная аренда имущества – эффективная мера поддержки бизнеса

Василий Анохин: льготная аренда имущества – эффективная мера поддержки бизнеса

© РИА Новости / Виталий БелоусовГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В Смоленской области продолжают формировать комфортные условия для бизнеса, одно из них - льготная аренда имущества, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«
"Продолжаем формировать комфортные условия для бизнеса. Одна из эффективных мер поддержки – льготная аренда имущества. С 2026 года в Смоленской области для объектов муниципальной собственности, требующих капитального ремонта или реконструкции, действует льготная ставка арендной платы в размере 1 рубль", - написал глава региона на платформе "Макс".
Он добавил, что по его поручению всеми муниципальными и городскими округами приняты Положения об особенностях предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального имущества, техническое состояние которого требует проведения капитального ремонта или реконструкции.
"Теперь в период проведения капитального ремонта или реконструкции ежемесячная плата составляет один рубль. После завершения ремонтных работ и ввода объекта в эксплуатацию арендатор платит 50% от рыночной стоимости аренды в течение двух лет", - подчеркнул Анохин.
Льготные условия позволяют значительно снизить стартовые затраты и направить сэкономленные средства на ремонт, модернизацию и реализацию новых проектов.
 
Смоленская областьПоддержка бизнесаТвой бизнес – новостиВасилий АнохинСмоленская область
 
 
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