Анохин: льготная аренда имущества – эффективная мера поддержки бизнеса

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В Смоленской области продолжают формировать комфортные условия для бизнеса, одно из них - льготная аренда имущества, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
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"Продолжаем формировать комфортные условия для бизнеса. Одна из эффективных мер поддержки – льготная аренда имущества. С 2026 года в Смоленской области для объектов муниципальной собственности, требующих капитального ремонта или реконструкции, действует льготная ставка арендной платы в размере 1 рубль", - написал глава региона на платформе "Макс".
Он добавил, что по его поручению всеми муниципальными и городскими округами приняты Положения об особенностях предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального имущества, техническое состояние которого требует проведения капитального ремонта или реконструкции.
"Теперь в период проведения капитального ремонта или реконструкции ежемесячная плата составляет один рубль. После завершения ремонтных работ и ввода объекта в эксплуатацию арендатор платит 50% от рыночной стоимости аренды в течение двух лет", - подчеркнул Анохин.
Льготные условия позволяют значительно снизить стартовые затраты и направить сэкономленные средства на ремонт, модернизацию и реализацию новых проектов.