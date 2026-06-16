Рейтинг@Mail.ru
Аморим возглавил "Милан" - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:19 16.06.2026 (обновлено: 19:26 16.06.2026)
Аморим возглавил "Милан"

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Аморим возглавил футбольный клуб "Милан"

© Соцсети "Манчестер Юнайтед"Рубен Аморим
Рубен Аморим - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Соцсети "Манчестер Юнайтед"
Рубен Аморим. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рубен Аморим назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Милан».
  • Аморим сменил на этом посту Массимилиано Аллегри, который был отправлен в отставку 25 мая.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Португалец Рубен Аморим назначен на пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Милан", сообщается на сайте "россонери".
Сроки соглашения со специалистом не уточняются. Аморим сменил в должности Массимилиано Аллегри, который был отправлен в отставку 25 мая.
Футбол. Кубок России. Локомотив (Москва) - ПФК ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
"Локомотив" объявил об уходе Тимофеева
Вчера, 18:38
В январе английский "Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Аморима. Под руководством португальца команда сыграла 63 матча, одержав 25 побед при 15 ничьих и 23 поражениях.
Амориму 41 год. Помимо "Манчестер Юнайтед", он также работал в португальском "Спортинге" с 2020 года. Под его руководством команда по два раза стала чемпионом страны и обладателем Кубка португальской лиги. До него клуб 19 лет не мог выиграть первенство Португалии.
По итогам сезона-2025/26 "Милан" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда квалифицировалась в Лигу Европы.
Николай Писарев - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Писарев хочет вернуться к самостоятельной тренерской карьере
Вчера, 16:14
 
ФутболСпортРубен АморимМассимилиано АллегриМанчестер ЮнайтедМиланСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Этчеверри
    Д. Медведев
    34
    66
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Сенегал
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ирак
    Норвегия
    1
    2
  • Футбол
    17.06 04:00
    Аргентина
    Алжир
  • Футбол
    17.06 07:00
    Австрия
    Иордания
  • Футбол
    17.06 20:00
    Португалия
    ДР Конго
  • Футбол
    17.06 23:00
    Англия
    Хорватия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала