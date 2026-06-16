Аморим возглавил "Милан"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рубен Аморим назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Милан».
- Аморим сменил на этом посту Массимилиано Аллегри, который был отправлен в отставку 25 мая.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Португалец Рубен Аморим назначен на пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Милан", сообщается на сайте "россонери".
Сроки соглашения со специалистом не уточняются. Аморим сменил в должности Массимилиано Аллегри, который был отправлен в отставку 25 мая.
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В январе английский "Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Аморима. Под руководством португальца команда сыграла 63 матча, одержав 25 побед при 15 ничьих и 23 поражениях.
Амориму 41 год. Помимо "Манчестер Юнайтед", он также работал в португальском "Спортинге" с 2020 года. Под его руководством команда по два раза стала чемпионом страны и обладателем Кубка португальской лиги. До него клуб 19 лет не мог выиграть первенство Португалии.
По итогам сезона-2025/26 "Милан" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда квалифицировалась в Лигу Европы.