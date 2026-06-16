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Активность судов в Ормузском проливе остается ниже обычной - РИА Новости, 16.06.2026
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19:24 16.06.2026
Активность судов в Ормузском проливе остается ниже обычной

Marine Traffic: активность судов в Ормузе остается низкой, вопреки переговорам

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Активность судов в Ормузском проливе остается ниже обычной, несмотря на признаки дипломатического прогресса между США и Ираном.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Активность судов в Ормузском проливе остается ниже обычной, вопреки переговорам США и Ирана, следует из данных Marine Traffic.
"Активность судов в Ормузском проливе остается низкой, несмотря на признаки дипломатического прогресса между США и Ираном", - говорится в сообщении Marine Traffic в соцсети X.
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Согласно сообщению, 15 июня было зафиксировано всего пять подтвержденных переходов - в основном это были транзиты с низким уровнем риска.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Меморандум, как ожидается, позволит разблокировать Ормузский пролив, однако от иранской стороны официальных заявлений об открытии пролива не было.
Президент США Дональд Трамп после сообщения о заключении сделки с Ираном 15 июня объявил, что разрешает снять американскую морскую блокаду. Иран подтвердил, что США начали снимать ее. Также Трамп заявил, что Ормузский пролив сейчас частично открыт, а полностью откроется в пятницу.
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