Краткий пересказ от РИА ИИ
- Активность судов в Ормузском проливе остается ниже обычной, несмотря на признаки дипломатического прогресса между США и Ираном.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Активность судов в Ормузском проливе остается ниже обычной, вопреки переговорам США и Ирана, следует из данных Marine Traffic.
"Активность судов в Ормузском проливе остается низкой, несмотря на признаки дипломатического прогресса между США и Ираном", - говорится в сообщении Marine Traffic в соцсети X.
Согласно сообщению, 15 июня было зафиксировано всего пять подтвержденных переходов - в основном это были транзиты с низким уровнем риска.
Президент США Дональд Трамп после сообщения о заключении сделки с Ираном 15 июня объявил, что разрешает снять американскую морскую блокаду. Иран подтвердил, что США начали снимать ее. Также Трамп заявил, что Ормузский пролив сейчас частично открыт, а полностью откроется в пятницу.