МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Активность судов в Ормузском проливе остается ниже обычной, вопреки переговорам США и Ирана, следует из данных Marine Traffic.

Согласно сообщению, 15 июня было зафиксировано всего пять подтвержденных переходов - в основном это были транзиты с низким уровнем риска.