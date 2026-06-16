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Глава Адыгеи поздравил медработников с наступающим праздником - РИА Новости, 16.06.2026
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Республика Адыгея
 
18:21 16.06.2026
Глава Адыгеи поздравил медработников с наступающим праздником

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил медработников с наступающим праздником

© Фото : пресс-служба правительства АдыгеиГлава Адыгеи Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : пресс-служба правительства Адыгеи
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил представителей системы здравоохранения региона с наступающим Днем медицинского работника, сообщает пресс-служба регионального правительства.
День медицинского работника — профессиональный праздник сотрудников здравоохранения, который в 2026 году отмечают 21 июня. Эта дата ежегодно приходится на третье воскресенье июня и объединяет врачей, медсестер, фельдшеров, сотрудников скорой помощи и других специалистов, от работы которых зависят здоровье и жизнь людей.
В концертном зале "Нальмэс" состоялось торжественное собрание. В мероприятии также приняли участие председатель Государственного совета — Хасэ Республики Адыгея Владимир Нарожный, представители федеральных, республиканских и муниципальных органов власти, медработники, волонтеры.
Поздравляя с наступающим профессиональным праздником, глава республики поблагодарил всех, кто ежедневно сохраняет жизнь и здоровье граждан, вносит важный вклад в укрепление системы здравоохранения республики. Особые слова признательности были направлены ветеранам отрасли. Кумпилов подчеркнул, что их опыт и преданность делу – ориентир для нынешнего поколения медицинских работников.
"Наши врачи достойно продолжают профессиональные традиции, ответственно трудятся на благо Адыгеи, всегда готовы прийти на выручку и помогают жителям других регионов, в том числе нашей подшефной Херсонской области и братской Абхазии. Это не только сохраняет здоровье людей, но и укрепляет добрые связи между народами на межрегиональном и межгосударственном уровнях. Развитая и доступная медицина – это залог социальной стабильности и сбережения народа", – сказал Кумпилов.
Руководитель региона подчеркнул, что достигнут один из главных результатов совместной работы: по итогам 2025 года в Адыгее перевыполнен показатель по ожидаемой продолжительности жизни, он составил 76,65 года (в 2024 году – 75,5 лет). Это выше, чем в среднем по России (75,03), и это рекорд для республики. За 10 лет ожидаемая продолжительность жизни в Адыгее выросла на 4,4 года – тоже рекордный для региона показатель.
Для дальнейшего выполнения задач, которые ставит президент Владимир Путин, в Адыгее при поддержке правительства РФ, "Единой России", благодаря реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" ведется комплексная работа: строят и модернизируют больницы, поликлиники, внедряют современное оборудование и цифровые технологии, совершенствуют детское здравоохранение, усиливают помощь старшему поколению и реабилитацию участников специальной военной операции. На решение этих задач в прошлом году направлено 13 миллиардов рублей. В этом году объем финансирования превысит 14,6 миллиарда рублей.
"Любое оборудование и технологии не дадут максимального эффекта, если не будет главного – квалифицированных кадров. Мы целенаправленно расширяем систему подготовки специалистов, укрепляем сотрудничество с ведущими вузами страны, усиливаем меры социальной поддержки и создаем достойные условия труда для медицинских работников. Уделяем большое внимание поощрению специалистов, работающих с высокой самоотдачей", – отметил Кумпилов.
В завершение глава Адыгеи еще раз поздравил работников здравоохранения республики с профессиональным праздником и вручил государственные награды.
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