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Эксперт рассказал, стоит ли покупать слитки золота на маркетплейсах - РИА Новости, 15.06.2026
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07:23 15.06.2026 (обновлено: 07:24 15.06.2026)
Эксперт рассказал, стоит ли покупать слитки золота на маркетплейсах

Кабалоев: покупать золото стоит у компаний, специализирующихся на этом активе

© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Mike Groll
Золотые слитки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава компании «Росвексель» Осман Кабалоев рекомендует покупать золото у специализированных компаний.
  • По мнению Кабалоева, покупка золота на маркетплейсах рискованна с точки зрения цены, гарантий и юридической защиты.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Покупать золото с точки зрения цены и юридической защиты стоит у компаний, которые специализируются на этом активе, работа с ним подразумевает высокий уровень ответственности, рассказал в интервью РИА Новости глава учрежденной Минфином РФ компании "Росвексель" Осман Кабалоев.
На вопрос о рискованности покупки золота на маркетплейсах он ответил: "С точки зрения как цены, так и гарантий, юридической защиты, все-таки я бы смотрел на те компании, которые специализируются на этом базовом активе".
Кабалоев обратил внимание, что золото имеет свои особенности. Работа с ним подразумевает высокий уровень ответственности, прежде всего перед клиентом, подчеркнул собеседник агентства.
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