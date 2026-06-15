Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава компании «Росвексель» Осман Кабалоев рекомендует покупать золото у специализированных компаний.
- По мнению Кабалоева, покупка золота на маркетплейсах рискованна с точки зрения цены, гарантий и юридической защиты.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Покупать золото с точки зрения цены и юридической защиты стоит у компаний, которые специализируются на этом активе, работа с ним подразумевает высокий уровень ответственности, рассказал в интервью РИА Новости глава учрежденной Минфином РФ компании "Росвексель" Осман Кабалоев.
На вопрос о рискованности покупки золота на маркетплейсах он ответил: "С точки зрения как цены, так и гарантий, юридической защиты, все-таки я бы смотрел на те компании, которые специализируются на этом базовом активе".
Кабалоев обратил внимание, что золото имеет свои особенности. Работа с ним подразумевает высокий уровень ответственности, прежде всего перед клиентом, подчеркнул собеседник агентства.