Аналитик рассказал, можно ли хранить все сбережения в золоте

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Не стоит хранить все сбережения в золоте, лучше диверсифицировать инвестиционный портфель, сказал в интервью РИА Новости глава учрежденной Минфином РФ компании "Росвексель" Осман Кабалоев.

"Я порекомендовал бы диверсифицировать инвестиционный портфель и не класть все яйца в одну корзину", - указал он.