Краткий пересказ от РИА ИИ
- Осман Кабалоев, глава компании «Росвексель», рекомендовал диверсифицировать инвестиционный портфель и не хранить все сбережения в золоте.
- В России добывается более 330 тонн золота, и ожидается рост уровня добычи в ближайшие годы.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Не стоит хранить все сбережения в золоте, лучше диверсифицировать инвестиционный портфель, сказал в интервью РИА Новости глава учрежденной Минфином РФ компании "Росвексель" Осман Кабалоев.
"Я порекомендовал бы диверсифицировать инвестиционный портфель и не класть все яйца в одну корзину", - указал он.
При этом сложно прогнозировать, будет ли в этом году рекорд по покупке физического золота, добавил Кабалоев. В России добывается более 330 тонн золота, в ближайшие годы эксперты прогнозируют рост уровня добычи в стране, указал он.
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