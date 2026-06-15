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Аналитик рассказал, можно ли хранить все сбережения в золоте - РИА Новости, 15.06.2026
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01:01 15.06.2026
Аналитик рассказал, можно ли хранить все сбережения в золоте

Глава "Росвекселя" Кабалоев посоветовал не хранить все сбережения в золоте

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Осман Кабалоев, глава компании «Росвексель», рекомендовал диверсифицировать инвестиционный портфель и не хранить все сбережения в золоте.
  • В России добывается более 330 тонн золота, и ожидается рост уровня добычи в ближайшие годы.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Не стоит хранить все сбережения в золоте, лучше диверсифицировать инвестиционный портфель, сказал в интервью РИА Новости глава учрежденной Минфином РФ компании "Росвексель" Осман Кабалоев.
"Я порекомендовал бы диверсифицировать инвестиционный портфель и не класть все яйца в одну корзину", - указал он.
При этом сложно прогнозировать, будет ли в этом году рекорд по покупке физического золота, добавил Кабалоев. В России добывается более 330 тонн золота, в ближайшие годы эксперты прогнозируют рост уровня добычи в стране, указал он.
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