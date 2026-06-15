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МИД: Госдеп не ответил на обращения по инцидентам с журналистами из России - РИА Новости, 15.06.2026
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10:38 15.06.2026 (обновлено: 10:39 15.06.2026)
МИД: Госдеп не ответил на обращения по инцидентам с журналистами из России

МИД: Госдеп не ответил на обращения по инцидентам с журналистами из России в США

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдеп США не отреагировал на обращения посольства РФ с призывом расследовать происшествия с ограничением работы российских журналистов в США.
  • В докладе МИД России и Белоруссии отмечается, что журналисты из РФ в США сталкиваются с необоснованными действиями правоохранителей, запретами на вещание, ограничениями в доступе и сложностями в получении рабочих виз.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Госдеп США не отреагировал ни на одно обращение посольства РФ с призывом расследовать происшествия с ограничением работы российских журналистов в Соединенных Штатах, сообщили в МИД РФ.
В совместном докладе МИД России и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах отмечается, что журналисты из РФ в Штатах в последние годы сталкиваются с необоснованными действиями правоохранителей, запретами на вещания, ограничениями в доступе. Также осложнен процесс выдачи рабочих виз.
"Госдепартамент США не реагировал ни на одно обращение российского посольства с призывом тщательно расследовать каждое из происшествий, привлечь виновных к ответственности и обеспечить безопасность представителей СМИ", - говорится в докладе.
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