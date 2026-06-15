МИД: Госдеп не ответил на обращения по инцидентам с журналистами из России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдеп США не отреагировал на обращения посольства РФ с призывом расследовать происшествия с ограничением работы российских журналистов в США.
- В докладе МИД России и Белоруссии отмечается, что журналисты из РФ в США сталкиваются с необоснованными действиями правоохранителей, запретами на вещание, ограничениями в доступе и сложностями в получении рабочих виз.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Госдеп США не отреагировал ни на одно обращение посольства РФ с призывом расследовать происшествия с ограничением работы российских журналистов в Соединенных Штатах, сообщили в МИД РФ.
В совместном докладе МИД России и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах отмечается, что журналисты из РФ в Штатах в последние годы сталкиваются с необоснованными действиями правоохранителей, запретами на вещания, ограничениями в доступе. Также осложнен процесс выдачи рабочих виз.
"Госдепартамент США не реагировал ни на одно обращение российского посольства с призывом тщательно расследовать каждое из происшествий, привлечь виновных к ответственности и обеспечить безопасность представителей СМИ", - говорится в докладе.
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15 декабря 2025, 10:13