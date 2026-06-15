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Жирков назвал "Спартак" одним из трех фаворитов следующего сезона РПЛ - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол
 
11:49 15.06.2026 (обновлено: 11:50 15.06.2026)
Жирков назвал "Спартак" одним из трех фаворитов следующего сезона РПЛ

Жирков: "Краснодар", "Зенит" и "Спартак" будут бороться за чемпионство в РПЛ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЮрий Жирков
Юрий Жирков - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Юрий Жирков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По итогам сезона-2025/26 чемпионом России стал «Зенит», второе место занял «Краснодар», а тройку лидеров замкнул «Локомотив».
  • Юрий Жирков считает, что в новом сезоне РПЛ за чемпионство будут бороться «Краснодар», «Зенит» и, возможно, «Спартак».
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. "Краснодар", петербургский "Зенит" и, возможно, московский "Спартак" будут бороться за чемпионство в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил РИА Новости бывший футболист сборной России Юрий Жирков.
По итогам сезона-2025/26 чемпионом России стал "Зенит". Второе место досталось "Краснодару", замкнул тройку лидеров московский "Локомотив". "Спартак" остановился в шаге от медалей чемпионата России.
"Думаю, что в новом сезоне РПЛ за чемпионство будут бороться те же команды: "Краснодар", "Зенит", может быть, "Спартак", - сказал Жирков.
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ФутболСпортРоссияЮрий ЖирковКраснодарЗенитСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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