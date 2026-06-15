Жирков назвал "Спартак" одним из трех фаворитов следующего сезона РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По итогам сезона-2025/26 чемпионом России стал «Зенит», второе место занял «Краснодар», а тройку лидеров замкнул «Локомотив».
- Юрий Жирков считает, что в новом сезоне РПЛ за чемпионство будут бороться «Краснодар», «Зенит» и, возможно, «Спартак».
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. "Краснодар", петербургский "Зенит" и, возможно, московский "Спартак" будут бороться за чемпионство в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил РИА Новости бывший футболист сборной России Юрий Жирков.
По итогам сезона-2025/26 чемпионом России стал "Зенит". Второе место досталось "Краснодару", замкнул тройку лидеров московский "Локомотив". "Спартак" остановился в шаге от медалей чемпионата России.