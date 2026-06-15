Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

В Киеве набросились на Зеленского после звонка Путина Трампу

Краткий пересказ от РИА ИИ Звонок Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу оказался провалом на фоне беседы американского лидера с Владимиром Путиным, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

При этом звонок Зеленского, по мнению Соскина, больше напоминал номер студии "Квартал-95" и "передразнивание политиков".

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Звонок Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу оказался провалом на фоне беседы американского лидера с Владимиром Путиным, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

"Вы что-то поняли из того, что он на своем канале опубликовал? Ничего вообще. Это пустышка. Это абсолютная пустышка", — заявил он.

"Разговор был очень конкретный, очень деликатный. <…> Трамп получил от Путина абсолютно конкретную ситуацию", — подчеркнул аналитик.

При этом звонок Зеленского, по мнению Соскина, больше напоминал номер студии "Квартал-95" и "передразнивание политиков".

Разговор российского и американского лидеров стал 13-м с момента избрания Трампа на пост президента США на второй срок. До этого они общались по телефону 29 апреля.

В поздравительной телеграмме Путин выразил уверенность, что вместе они могли бы придать новое качество отношениям между Москвой Вашингтоном и сделать многое для безопасности в мире. Он также назвал Трампа ярким и незаурядным человеком и политиком.