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В Киеве набросились на Зеленского после звонка Путина Трампу - РИА Новости, 15.06.2026
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22:40 15.06.2026 (обновлено: 23:29 15.06.2026)
В Киеве набросились на Зеленского после звонка Путина Трампу

Соскин: звонок Зеленского Трампу оказался пустышкой

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Звонок Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу оказался провалом на фоне беседы американского лидера с Владимиром Путиным, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
  • При этом звонок Зеленского, по мнению Соскина, больше напоминал номер студии "Квартал-95" и "передразнивание политиков".
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Звонок Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу оказался провалом на фоне беседы американского лидера с Владимиром Путиным, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Вы что-то поняли из того, что он на своем канале опубликовал? Ничего вообще. Это пустышка. Это абсолютная пустышка", — заявил он.
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Эксперт отметил, что помощник президента России Юрий Ушаков предоставил точную информацию о продолжительности разговора Владимира Путина с американским лидером, подчеркнул его теплый характер и сообщил, что российский лидер передал наилучшие пожелания первой леди США Мелании Трамп. В публикации Зеленского, по словам Соскина, подобной конкретики не было.
"Разговор был очень конкретный, очень деликатный. <…> Трамп получил от Путина абсолютно конкретную ситуацию", — подчеркнул аналитик.
При этом звонок Зеленского, по мнению Соскина, больше напоминал номер студии "Квартал-95" и "передразнивание политиков".
Разговор российского и американского лидеров стал 13-м с момента избрания Трампа на пост президента США на второй срок. До этого они общались по телефону 29 апреля.
В поздравительной телеграмме Путин выразил уверенность, что вместе они могли бы придать новое качество отношениям между Москвой и Вашингтоном и сделать многое для безопасности в мире. Он также назвал Трампа ярким и незаурядным человеком и политиком.
Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, Трамп во время беседы с Путиным выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.
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