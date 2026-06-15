В Киеве набросились на Зеленского после звонка Путина Трампу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Звонок Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу оказался провалом на фоне беседы американского лидера с Владимиром Путиным, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
- При этом звонок Зеленского, по мнению Соскина, больше напоминал номер студии "Квартал-95" и "передразнивание политиков".
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Звонок Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу оказался провалом на фоне беседы американского лидера с Владимиром Путиным, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Вы что-то поняли из того, что он на своем канале опубликовал? Ничего вообще. Это пустышка. Это абсолютная пустышка", — заявил он.
Эксперт отметил, что помощник президента России Юрий Ушаков предоставил точную информацию о продолжительности разговора Владимира Путина с американским лидером, подчеркнул его теплый характер и сообщил, что российский лидер передал наилучшие пожелания первой леди США Мелании Трамп. В публикации Зеленского, по словам Соскина, подобной конкретики не было.
"Разговор был очень конкретный, очень деликатный. <…> Трамп получил от Путина абсолютно конкретную ситуацию", — подчеркнул аналитик.
При этом звонок Зеленского, по мнению Соскина, больше напоминал номер студии "Квартал-95" и "передразнивание политиков".
Разговор российского и американского лидеров стал 13-м с момента избрания Трампа на пост президента США на второй срок. До этого они общались по телефону 29 апреля.
В поздравительной телеграмме Путин выразил уверенность, что вместе они могли бы придать новое качество отношениям между Москвой и Вашингтоном и сделать многое для безопасности в мире. Он также назвал Трампа ярким и незаурядным человеком и политиком.