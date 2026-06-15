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Зеленский полетит на саммит G7 не из Польши, а из Молдавии, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2026
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20:03 15.06.2026 (обновлено: 20:04 15.06.2026)
Зеленский полетит на саммит G7 не из Польши, а из Молдавии, пишут СМИ

Новости.live: Зеленский полетит на саммит G7 снова не из Польши, а из Молдавии

© REUTERS / Piroschka Van De WouwВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Piroschka Van De Wouw
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский полетит на саммит G7 во Франции из Молдавии.
  • Согласно сообщению портала «Новости.live», самолет украинской делегации вылетит из Кишинева в Женеву вечером того же дня.
  • Это уже второе изменение аэропорта вылета для самолета Зеленского за последнее время.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский полетит на саммит G7 во Франции снова не из Польши, а из Молдавии, сообщил в понедельник украинский портал "Новости.live".
Украинское издание "Европейская правда" 7 июня сообщило, что Зеленский на фоне обострения отношений с Варшавой летал в Лондон на встречу с лидерами Великобритании, Франции и Германии через Молдавию, а не из польского Жешува, как обычно.
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"Зеленский полетит на саммит G7 снова из Кишинева, а не из Польши. Согласно информации сервиса Airnavradar… самолет, которым украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским отправится на саммит G7, вылетит сегодня вечером из Кишинева в Женеву", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале портала.
Портал "Новости.live" также сообщил, что украинский самолет сегодня совершил перелет в Кишинев из Кракова, где проходил техническое обслуживание. В сообщении говорится, что это уже второе изменение аэропорта вылета для самолета Зеленского за последнее время.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Зеленский 26 мая присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил Киеву переводом отношений в "жесткий бизнес" из-за героизации УПА*, а также выразил сожаление в связи с этим решением, поскольку Польша и лично он многое вложили, чтобы "удалось победить демонов прошлого".
Издание Rzeczpospolita сообщило в воскресенье со ссылкой на собственные источники, что президент Польши Кароль Навроцкий дал Владимиру Зеленскому несколько дней на отказ от героизации членов УПА*.
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