На Западе раскрыли, как Трамп унизил Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп избегает двусторонней встречи с Владимиром Зеленским во время саммита "Большой семерки", заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The Duran.
- Британский военный аналитик Александр Меркурис считает, что Трамп рассматривает Зеленского скорее как проблему, чем как человека, с которым можно решить какие-либо вопросы.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп избегает двусторонней встречи с Владимиром Зеленским во время саммита "Большой семерки", заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The Duran.
"О чем это говорит? О том, что он недолюбливает Зеленского и не хочет вести с ним переговоры. По сути, Трамп рассматривает Зеленского скорее как проблему, чем как человека, с которым можно решить какие-либо вопросы", — подчеркнул в ответ на это британский военный аналитик Александр Меркурис.
По мнению экспертов, американскому лидеру все же придется встретиться с Зеленским в каком-то формате из-за давления со стороны европейцев. Меркурис отметил, что основной целью главы киевского режима может быть попытка получить новые ракеты для систем "Patriot", однако этот план вряд ли увенчается успехом.
Саммит "Большой семерки" под председательством Парижа пройдет во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен 15-17 июня.
Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, Трамп во время беседы с Владимиром Путиным, состоявшейся накануне, выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.