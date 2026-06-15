На Западе раскрыли, как Трамп унизил Зеленского

По мнению экспертов, американскому лидеру все же придется встретиться с Зеленским в каком-то формате из-за давления со стороны европейцев. Меркурис отметил, что основной целью главы киевского режима может быть попытка получить новые ракеты для систем "Patriot", однако этот план вряд ли увенчается успехом.