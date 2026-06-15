Зеленский выступил с наглым требованием после удара возмездия России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский закатил истерику после удара ВС России по военным целям на Украине.
- Он потребовал от Запада дать ему больше оружия.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский закатил истерику после удара возмездия ВС России по военным целям в Киеве и других украинских городах.
Глава киевского режима потребовал от Запада дать ему больше оружия.
"Очень важно, чтобы был ответ стран группы семи, которые сейчас собираются на саммит, и чтобы он был решительным и содержательным..." — заявил он в своем Telegram-канале.
Российские войска в ночь на понедельник нанесли массированный удар возмездия по объектам украинского ОПК. Это стало ответом на теракты киевского режима.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Саммит "Большой семерки" под председательством Парижа пройдет во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен 15-17 июня.
Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, Трамп во время беседы с Путиным, состоявшейся накануне, выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.
Российские войска в ночь на понедельник нанесли массированный удар возмездия по объектам украинского ОПК. Это стало ответом на теракты киевского режима.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Саммит "Большой семерки" под председательством Парижа пройдет во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен 15-17 июня.
Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, Трамп во время беседы с Путиным, состоявшейся накануне, выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.