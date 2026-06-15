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Зеленский выступил с наглым требованием после удара возмездия России - РИА Новости, 15.06.2026
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09:59 15.06.2026 (обновлено: 10:00 15.06.2026)
Зеленский выступил с наглым требованием после удара возмездия России

Зеленский выдвинул требование Западу после удара возмездия ВС России

© REUTERS / Ints KalninsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Ints Kalnins
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский закатил истерику после удара ВС России по военным целям на Украине.
  • Он потребовал от Запада дать ему больше оружия.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский закатил истерику после удара возмездия ВС России по военным целям в Киеве и других украинских городах.
Глава киевского режима потребовал от Запада дать ему больше оружия.
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"Очень важно, чтобы был ответ стран группы семи, которые сейчас собираются на саммит, и чтобы он был решительным и содержательным..." — заявил он в своем Telegram-канале.

Российские войска в ночь на понедельник нанесли массированный удар возмездия по объектам украинского ОПК. Это стало ответом на теракты киевского режима.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Саммит "Большой семерки" под председательством Парижа пройдет во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен 15-17 июня.

Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, Трамп во время беседы с Путиным, состоявшейся накануне, выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.
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