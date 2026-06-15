ВСУ атаковали два города в Запорожской области за сутки, пострадавших нет

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ атаковали Каменско-Днепровский и Приазовский муниципальные округа, а также города Энергодар и Мелитополь, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

В ходе атака получили повреждения гражданская инфраструктура и автомобили, пострадавших нет, продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали города Мелитополь и Энергодар в Запорожской области, а также еще два муниципальных округа, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

“Атакам ВСУ подверглись Каменско-Днепровский и Приазовский муниципальные округа, города Энергодар Мелитополь . Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и автомобилей. Пострадавших нет”, - написал Балицкий в своем Telegram-канале

При этом, по его словам, в области продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения, поврежденных противником.