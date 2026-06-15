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ВСУ атаковали два города в Запорожской области за сутки, пострадавших нет - РИА Новости, 15.06.2026
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14:03 15.06.2026
ВСУ атаковали два города в Запорожской области за сутки, пострадавших нет

Балицкий: ВСУ атаковали Мелитополь и Энергодар в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали Каменско-Днепровский и Приазовский муниципальные округа, а также города Энергодар и Мелитополь, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
  • В ходе атака получили повреждения гражданская инфраструктура и автомобили, пострадавших нет, продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали города Мелитополь и Энергодар в Запорожской области, а также еще два муниципальных округа, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
“Атакам ВСУ подверглись Каменско-Днепровский и Приазовский муниципальные округа, города Энергодар и Мелитополь. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и автомобилей. Пострадавших нет”, - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
При этом, по его словам, в области продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения, поврежденных противником.
“Отключения электроэнергии могут повторяться. Аварийно-восстановительные бригады работают одновременно на всех ключевых направлениях. Все службы работают в штатном режиме”, - подчеркнул губернатор.
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