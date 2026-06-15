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"Опасный маневр". Решение Финляндии по России вызвало ярость на Западе - РИА Новости, 15.06.2026
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18:41 15.06.2026 (обновлено: 21:12 15.06.2026)
"Опасный маневр". Решение Финляндии по России вызвало ярость на Западе

Мема осудил призыв Валтонен ужесточить визовую политику в отношении россиян

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армандо Мема, член партии "Альянс свободы", осудил призыв главы МИД Финляндии Элины Валтонен ужесточить визовую политику в отношении россиян.
  • Мема считает, что правительство Финляндии не имеет морального права требовать санкций и коллективного наказания для российских граждан.
  • Политик также выразил недовольство заключением Финляндией военного соглашения с Израилем и поддержкой Украины с ее стороны.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X резко осудил призыв главы МИД Финляндии Элины Валтонен ужесточить визовую политику в отношении россиян.
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"Коллективное наказание российских граждан — очень опасный маневр, который хочет осуществить Элина. Правительство Валтонен и (премьер-министра страны Петтери. — Прим. ред.) Орпо не имеет морального права требовать санкций и коллективного наказания для российских граждан", — написал он.
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Политик отметил, что правительство Орпо заключило военное соглашение с Израилем в разгар продолжающегося геноцида, а также провело совместный военный форум в Хельсинки. По его мнению, Валтонен сначала должна прекратить сделку по поставкам оружия Тель-Авиву, а затем "проповедовать моральное превосходство другим странам".
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"Более того, я не услышал от Элины ни слова обеспокоенности по поводу гражданских лиц, подвергшихся обстрелу со стороны Украины. Международное право должно соблюдаться всеми сторонами, а не только в угоду Валтонен и ее соратникам. Хуже того, Финляндия оказывает военную поддержку Украине. Осознают ли эти люди, какой вред они наносят стране своей политикой?" — резюмировал Мема.

В ноябре 2025 года Еврокомиссия объявила об ограничении в выдаче гражданам России многократных шенгенских виз. Россиянам необходимо при каждой поездке запрашивать отдельное разрешение.
В МИД России не раз называли ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам шенгенской визы дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерия Брюсселя.
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