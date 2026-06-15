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"Более того, я не услышал от Элины ни слова обеспокоенности по поводу гражданских лиц, подвергшихся обстрелу со стороны Украины. Международное право должно соблюдаться всеми сторонами, а не только в угоду Валтонен и ее соратникам. Хуже того, Финляндия оказывает военную поддержку Украине. Осознают ли эти люди, какой вред они наносят стране своей политикой?" — резюмировал Мема.