Захарова прокомментировала победу России в арбитражном суде в Гааге

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала победу России в международном арбитражном суде в Гааге по правам прибрежного государства в Чёрном море, Азовском море и Керченском проливе, отметив, что "нам обещали "Гаагу" - мы ее получили".