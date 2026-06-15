Захарова прокомментировала победу России в арбитражном суде в Гааге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия выиграла арбитражное разбирательство в Гааге по правам прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском и Черном морях.
- Мария Захарова прокомментировала победу фразой: «Нам обещали "Гаагу" — мы ее получили».
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала победу России в международном арбитражном суде в Гааге по правам прибрежного государства в Чёрном море, Азовском море и Керченском проливе, отметив, что "нам обещали "Гаагу" - мы ее получили".
МИД РФ в понедельник сообщил, что Постоянной палатой третейского суда в Гааге оглашено окончательное решение по длившемуся десять лет арбитражному разбирательству между Россией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма, которое РФ убедительно выиграла.
"Нам обещали "Гаагу" - мы ее получили", - написала Захарова в своем Telegram-канале.