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Захарова прокомментировала победу России в арбитражном суде в Гааге - РИА Новости, 15.06.2026
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23:04 15.06.2026
Захарова прокомментировала победу России в арбитражном суде в Гааге

Захарова прокомментировала победу России в международном арбитраже в Гааге

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия выиграла арбитражное разбирательство в Гааге по правам прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском и Черном морях.
  • Мария Захарова прокомментировала победу фразой: «Нам обещали "Гаагу" — мы ее получили».
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала победу России в международном арбитражном суде в Гааге по правам прибрежного государства в Чёрном море, Азовском море и Керченском проливе, отметив, что "нам обещали "Гаагу" - мы ее получили".
МИД РФ в понедельник сообщил, что Постоянной палатой третейского суда в Гааге оглашено окончательное решение по длившемуся десять лет арбитражному разбирательству между Россией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма, которое РФ убедительно выиграла.
"Нам обещали "Гаагу" - мы ее получили", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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РоссияГаагаЧерное мореМария Захарова
 
 
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