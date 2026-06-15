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Захарова назвала главу ВВС Германии неонацистом после слов о Калининграде - РИА Новости, 15.06.2026
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16:51 15.06.2026 (обновлено: 16:58 15.06.2026)
Захарова назвала главу ВВС Германии неонацистом после слов о Калининграде

Захарова назвала главу ВВС ФРГ неонацистом за слова об ударах по Калининграду

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала командующего ВВС Германии Хольгера Нойманна неонацистом.
  • Ранее Нойманн заявил, что НАТО будет наносить удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Петербургу и акватории Черного моря в случае конфликта с Россией.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом прокомментировала РИА Новости заявление командующего ВВС Германии Хольгера Нойманна о возможных действиях НАТО в случае конфликта с Россией.
"Неонацист", - сказала она.
Ранее Нойманн в интервью Telegraph заявил, что Альянс будет наносить удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Петербургу и акватории Черного моря в случае конфликта с Россией.
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