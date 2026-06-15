Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова считает, что лишать Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла необязательно, так как наличие у него этой награды может остаться позором для Варшавы.
- Президент Польши Кароль Навроцкий может лишить Зеленского ордена, если Киев не отреагирует на требование переименовать воинское подразделение "Герои УПА*".
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президенту Польши Каролю Навроцкому не нужно лишать Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла, чтобы наличие у Зеленского награды навсегда осталось позором Варшавы, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она сослалась на информацию СМИ о том, что Навроцкий может лишить Зеленского ордена уже в ближайшие дни. Это может произойти, если Киев не отреагирует на требование переименовать экстремистское воинское подразделение "Герои УПА*".
"Рубрика "Галя, у нас отмена". Ой, а можно не лишать? Пусть до конца позорятся. Чтобы потом несмываемым пятном эта отметина лежала на официальной Варшаве", — написала Захарова.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА*" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда. Тем не менее после заседания совета ордена, которое состоялось ранее, Навроцкий не принял никакого решения и даже не огласил рекомендаций, которые получил от совета.
* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.