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Захарова ответила на заявления Киева об атаке на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 15.06.2026
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13:55 15.06.2026 (обновлено: 17:17 15.06.2026)
Захарова ответила на заявления Киева об атаке на Киево-Печерскую лавру

Захарова назвала заявления Киева об атаке на Киево-Печерскую лавру фейком

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала заявления Запада и Киева о якобы атаке российских вооруженных сил на Киево-Печерскую лавру "состряпанной фальсификацией".
  • По ее словам, Макрон и Барро выступили с резкими заявлениями в связи с пожаром в Киево-Печерской лавре, назвав причиной пожар удары Вооруженных сил РФ, но "внезапно вспомнили" о статусе объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "состряпанной фальсификацией" заявления Запада и Киева о якобы атаке российских вооруженных сил на Киево-Печерскую лавру.
"Запад вместе с киевским режимом состряпали очередную фальсификацию - настоящий фейк: президент Франции Макрон и мининдел Барро выступили с резкими заявлениями в связи с пожаром в Киево-Печерской лавре. По их словам, она якобы подверглась ударам Вооруженных сил РФ. На лету "разобрались". Внезапно вспомнили и про статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО", - написала она в своем Telegram канале.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Захарова прокомментировала реакцию Запада на удар по Киево-Печерской лавре
Вчера, 13:54
Как отметил политолог Владимир Скачко, киевские власти в последние годы целенаправленно и методично уничтожали Киево-Печерскую лавру: выносили мощи святых, блокировали монахам доступ к храмам, передавали корпуса раскольникам. Запад, по его словам, при этом делал вид, что ничего не происходит.
"На Западе сделали вид, что не заметили удар ВСУ по музею-панораме "Оборона Севастополя 1854–1855 годов". Так же они реагировали и на другие преступления киевских властей. Но подключатся к обвинениям России на фоне повреждения ракетой Patriot лавры. Мы наблюдаем украинизацию Европы, которая применяет подлые, лицемерные приемчики", - сказал Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
Комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной могла стать ракета с истекшими сроками годности, сообщили ранее в Минобороны России.
На прошлой неделе ВСУ нанесли удар по музею "Оборона Севастополя", атака длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате атаки была практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Сообщалось, что восстановление здания музея и панорамы займет примерно пять лет.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
В МИД КНР прокомментировали пожар в Киево-Печерской лавре
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